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Сегодня, 15:14

Федерация футбола Израиля ведет переговоры с УЕФА о проведении матчей отбора ЧМ-2026 в стране

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Федерация футбола Израиля ведет неофициальные переговоры с УЕФА, с целью убедить руководство организации позволить израильской сборной принять отборочные матчи ЧМ-2026 на домашних стадионах, сообщает one.co.il.

Первые два матча со сборными Эстонии (22 марта) и Норвегии (25 марта) изначально планируется провести в Венгрии, в городе Дебрецен. Однако, по данным источника, в Израиле надеются, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке может позитивно повлиять на решение УЕФА, в пользу возращения международного футбола в страну. Портал sport5.co.il утверждает, что обе игры сборной Израиля пройдут в Дебрецене.

Как стало известно «СЭ», Федерация футбола Норвегии может отказаться от матча в Израиле, по соображениям безопасности.

Эли Швидлер

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Сборная Израиля по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Эстонии по футболу
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