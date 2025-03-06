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6 марта 2025, 17:57

Дуглас Сантос и Луис Энрике не попали в окончательную заявку сборной Бразилии на игры квалификации чемпионата мира в марте

Руслан Минаев

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не попал в окончательную заявку сборной Бразилии на мартовские игры отбора на чемпионат мира-2026.

Также в списке нет вингера «Зенита» Луиса Энрике. Бразильцы сыграют с Аргентиной и Колумбией.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Вандерсон («Монако»), Уэсли («Фламенго»), Арана («Атлетико Минейро»), Габриэль («Арсенал»), Данило («Фламенго»), Лео Ортис («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Мурилло («Ноттингем Форест»).

Полузащитники: Андре («Вулверхэмптон»), Бруно Гимараэш («Ньюкасл»), Жерсон («Фламенго»), Жоэлинтон («Ньюкасл»).

Нападающие: Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Неймар («Сантос»), Эстевао («Палмейрас»), Жоао Педро («Брайтон»), Рафинья («Барселона»), Родриго («Реал»), Савиньо («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал»).

Бразилия сыграет с Колумбиец 21 марта, с Аргентиной — 26-го.

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