Инфантино — о ЧМ-2026: «Это как три Супербоула каждый день в течение месяца»

Президент ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом США Дональдом Трампом сравнил проведение чемпионата мира-2026 в США, Канаде и Мексике с Супербоулом.

«У нас в продаже десять миллионов билетов. Это как три Супербоула каждый день в течение месяца. Важно, чтобы каждый, кто приезжает в Соединенные Штаты, чувствовал себя в безопасности и чувствовал себя желанным гостем, и именно поэтому правительству важно создать целевую группу», — приводит L'Equipe слова Инфантино.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Финал турнира запланирован 19 июля на стадионе в Ист-Резерфорде (США, штат Нью-Джерси).