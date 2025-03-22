Футбол
22 марта, 03:40

Райс: «Сборной Англии нужно продолжать работать и привыкать к тому, что Тухель от нас хочет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Деклан Райс.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу над Албанией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«У нас было всего четыре дня совместных тренировок. Нам нужно продолжать работать и привыкать к тому, что тренер от нас хочет. Очевидно, что Албания сидела в низком оборонительном блоке, который трудно сломать. И нам нужно было продолжать делать свое дело.

Мы добыли победу в первой игре босса, что не может не радовать. Мы хотели хорошо стартовать в группе. Нам есть над чем работать, но в целом вечер получился хорошим», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

В следующем туре отбора Англия сыграет против Латвии. Матч состоится 24 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

Томас Тухель (справа) с&nbsp;игроками сборной Англии Энтони Гордоном, Джарродом Боуэном и&nbsp;Морганом Роджерсом.Тухель начал в Англии с победы, поляков от стартовой катастрофы спас счастливый рикошет
Источник: Официальный сайт УЕФА
