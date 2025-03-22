Футбол
22 марта, 03:51

Тухель: «Сборная Англии была недостаточно дисциплинирована в рамках своей структуры»

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Албанией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это было захватывающе. Я немного нервничал перед матчем, но это был фантастический вечер. Идеальная погода для игры в футбол. У нас была хорошая неделя перед матчем, и в результате мы получили отличный опыт.

Во втором тайме мы хотели немного увеличить темп и больше рисковать, добавив еще одного игрока в линию атаки. Мне показалось, что мы были недостаточно дисциплинированы в рамках своей структуры. Мы слишком много пытались действовать в одиночку и вне позиций, что замедляло нашу игру и привело к тому, что мы не смогли контролировать контратаки соперников», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

В следующем туре отбора Англия сыграет против Латвии. Матч состоится 24 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

Томас Тухель (справа) с&nbsp;игроками сборной Англии Энтони Гордоном, Джарродом Боуэном и&nbsp;Морганом Роджерсом.Тухель начал в Англии с победы, поляков от стартовой катастрофы спас счастливый рикошет
Источник: Официальный сайт УЕФА
