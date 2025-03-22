Льюис-Скелли — о голе за сборную Англии: «У меня просто нет слов»

Защитник сборной Англии Майлс Льюис-Скелли прокомментировал победу над Албанией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«У меня просто нет слов. Я очень благодарен тренеру за доверие ко мне, благодарен моим товарищам по команде, они тоже сегодня играли с таким доверием. Я очень счастлив. Болельщики помогли мне почувствовать себя как дома, так что спасибо им», — цитирует пресс-служба УЕФА Льюиса-Скелли.

В следующем туре отбора Англия сыграет против Латвии. Матч состоится 24 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.