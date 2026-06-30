Маттеус — о сборной Германии: «После чемпионата мира нужно двигаться дальше с новым тренером»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус не видит будущего у национальной команды под руководством Юлиана Нагельсманна.

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 немцы уступили Парагваю (1:1, пенальти 3:4). После матча Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу в сборной Германии.

«У меня не хватает воображения представить, как команда может развиваться с Юлианом Нагельсманном. После чемпионата мира нужно двигаться дальше с новым тренером. Это уже слишком», — приводит Sport1 слова Маттеуса.

Также чемпион мира 1990 года считает, что внимание немецкой сборной в этот раз было сосредоточено не на чемпионате мира.

«Не понимаю, зачем нужно было присутствие семей с начала турнира. Возникают вопросы с поездками, бронированием отелей — это все обсуждалось внутри команды, и все были недовольны друг другом. Одному игроку разрешили лететь с матерью, другому — с женой или детьми, а остальные должны были лететь обычным коммерческим рейсом. Было много волнений, внимание было сосредоточено не на чемпионате мира», — добавил он.

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с 2023 года. В январе 2025-го Немецкий футбольный союз продлил соглашение со специалистом до июля 2028-го.