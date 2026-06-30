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Маттеус — о сборной Германии: «После чемпионата мира нужно двигаться дальше с новым тренером»

Алина Савинова

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус не видит будущего у национальной команды под руководством Юлиана Нагельсманна.

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 немцы уступили Парагваю (1:1, пенальти 3:4). После матча Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу в сборной Германии.

«У меня не хватает воображения представить, как команда может развиваться с Юлианом Нагельсманном. После чемпионата мира нужно двигаться дальше с новым тренером. Это уже слишком», — приводит Sport1 слова Маттеуса.

Также чемпион мира 1990 года считает, что внимание немецкой сборной в этот раз было сосредоточено не на чемпионате мира.

«Не понимаю, зачем нужно было присутствие семей с начала турнира. Возникают вопросы с поездками, бронированием отелей — это все обсуждалось внутри команды, и все были недовольны друг другом. Одному игроку разрешили лететь с матерью, другому — с женой или детьми, а остальные должны были лететь обычным коммерческим рейсом. Было много волнений, внимание было сосредоточено не на чемпионате мира», — добавил он.

Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, пен. 3:4) в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026 29&nbsp;июня.12 лет позора: сборная Германии снова пролетела мимо топ-16 на ЧМ. У немцев нет лица и харизмы

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с 2023 года. В январе 2025-го Немецкий футбольный союз продлил соглашение со специалистом до июля 2028-го.

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