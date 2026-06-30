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Булыкин — о вылете Германии с ЧМ: «Немцы не до конца настроились на матч с Парагваем»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении Германии в 1/16 финала чемпионата мира-2026 от Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти).

«Сборная Германии не до конца настроилась на этот матч, — сказал Булыкин «СЭ». — Было видно, что немцы играют не так мощно, как все ждали. Поэтому такие команды, как Парагвай, могут обойти столь грозную сборную. Что касается отмененного второго гола немцев, то можно долго обсуждать такие моменты и, как всегда, склоняться к судейским ошибкам. Но я считаю, что команда должна была создавать больше моментов, как это было в матчах группового этапа. В плей-офф любая ошибка может привести к вылету, и не только Германия на себе это прочувствовала».

Также Булыкин прокомментировал слова канцлера Германии Мерца, который выразил гордость за игру команды под руководством Нагельсманна.

«Сборная не должна гордиться своими достижениями, учитывая их предыдущие результаты на чемпионатах мира. Тем более они не должны вылетать от Парагвая», — добавил Булыкин.

Сборная Парагвая встретится в 1/8 финала ЧМ-2026 с победителем матча Франция — Швеция.

(Александр Антоняк)

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