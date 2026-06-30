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Сегодня, 11:17

Гюндоган об отмененном голе Германии в матче с Парагваем на ЧМ-2026: «В АПЛ на такое бы просто улыбнулись»

Сергей Филин

Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган прокомментировал отмену гола Германии в матче с Парагваем на чемпионате мира 2026 года.

В ночь с 29 на 30 июня немцы проиграли Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4). На 102-й минуте при счете 1:1 защитник сборной Германии Джонатан Та забил гол, но главный арбитр отменил взятие ворот после вмешательства ВАР. Судья зафиксировал нарушение правил со стороны игрока сборной Германии Вальдемара Антона.

«Что это за решение ВАР? В АПЛ на такое просто бы улыбнулись. Тем более не стали бы менять решение», — написал Гюндоган в соцсетях.

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Гюндоган выступал за сборную Германии с 2011 по 2024 год и забил за национальную команду 19 голов в 82 матчах.

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Илкай Гюндоган
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