Нагельсманн заявил, что хочет продолжить работу в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде после вылета немцев с чемпионата мира-2026.

В 1/16 финала турнира Германия в серии пенальти уступила Парагваю — 1:1, 3:4.

«Я хочу продолжать. Я готов. Но в футболе не все зависит от тебя. Если Немецкий футбольный союз этого хочет, я с удовольствием подготовлю команду к чемпионату Европы и Лиге наций. Если же они этого не хотят, пусть скажут», — цитирует Нагельсманна Bild.

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с 2023 года. В январе 2025-го Немецкий футбольный союз продлил соглашение со специалистом до июля 2028-го.