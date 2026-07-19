Лучшие бомбардиры в истории ЧМ на 19 июля

Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории ЧМ по футболу

Французский нападающий Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Он забил 22 гола в 22 играх.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата мира по футболу (на 19 июля 2026)

· Килиан Мбаппе (Франция) — 22 гола, 22 матча (2018, 2022, 2026)

· Лионель Месси (Аргентина) — 21 гол, 33 матча (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

· Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов, 24 матча (2002, 2006, 2010, 2014)

· Роналдо (Бразилия) — 15 голов, 19 матчей (1994, 1998, 2002, 2006)

· Герд Мюллер (Германия) — 14 голов, 13 матчей (1970, 1974)

· Харри Кейн (Англия) — 14 голов, 18 матчей (2018, 2022, 2026)

· Жюст Фонтен (Франция) — 13 голов, 6 матчей (1958)

· Пеле (Бразилия) — 12 голов, 14 матчей (1958, 1962, 1966, 1970)

· Шандор Кочиш (Венгрия) — 11 голов, 5 матчей (1954)

· Юрген Клинсманн (Германия) — 11 голов, 17 матчей (1990, 1994, 1998)

· Криштиану Роналду (Португалия) — 11 голов, 27 матчей (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

· Хельмут Ран (Германия) — 10 голов, 10 матчей (1954, 1958)

· Гари Линекер (Англия) — 10 голов, 12 матчей (1986, 1990)

· Габриэль Батистута (Аргентина) — 10 голов, 12 матчей (1994, 1998, 2002)

· Теофило Кубильяс (Перу) — 10 голов, 13 матчей (1970, 1978, 1982)

· Томас Мюллер (Германия) — 10 голов, 19 матчей (2010, 2014, 2018, 2022)

· Гжегож Лято (Польша) — 10 голов, 20 матчей (1974, 1978, 1982)

Месси примет участие в финале ЧМ-2026 в воскресенье, 19 июля.