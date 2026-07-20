Аргентина не нанесла ни одного удара по воротам Испании в основное время финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины не нанесла ни одного удара по воротам Испании в основное время финала ЧМ-2026.

Аргентинцы стали первыми финалистами в истории чемпионатов мира по футболу, ни разу не пробившими по чужим воротам в основное время матча. Также Аргентина завершила основное время в меньшинстве: на 90+3-й минуте полузащитник Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за грубый фол на защитнике испанцев Пау Кубарси и был удален с поля.

Испания пробила по воротам Аргентины 14 раз и 9 раз попала в створ, но не забила ни одного гола. Основное время финала ЧМ-2026 завершилось вничью — 0:0.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.