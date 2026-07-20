Карлос Сайнс поздравил Испанию с победой на ЧМ-2026: «Это просто безумие!»

Пилот «Формулы-1» Карлос Сайнс-младший, выступающий за «Уильямс», поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира по футболу.

В решающем матче, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

«Это безумие! Вперед! Спасибо, что подарили нам удовольствие от невероятного чемпионата мира. Чемпионы!!!», — написал Сайнс в соцсетях.

Испания победила на ЧМ второй раз в истории. До этого она выигрывала турнир в 2010 году.