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Сегодня, 16:46

Унаи Симон пожал руки всем игрокам сборной Аргентины после финала ЧМ-2026

Сергей Филин

Голкипер сборной Испании Унаи Симон поддержал весь состав аргентинской национальной команды после завершения финала чемпионата мира-2026.

В решающем матче, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. За весь матч футболисты южноамериканской сборной не нанесли ни одного удара в створ ворот Симона.

После матча вратарь сборной Испании поддержал соперников. Он подошел к каждому игроку аргентинской сборной, когда многие из них лежали на газоне, чтобы пожать руку.

Симон был признан лучшим голкипером ЧМ-2026. Голкипер принял участие во всех восьми матчах испанцев на чемпионате мира и пропустил лишь один гол, что является рекордом для команд-победителей ЧМ. Также он установил рекорд по количеству «сухих» матчей на одном чемпионате мира — семь.

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