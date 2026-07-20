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Сегодня, 17:23

ФИФА расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести расследование в отношении сборной Аргентины из-за инцидентов после финального матча чемпионата мира против команды Испании, сообщает Sky Sports.

В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла Аргентину в финале чемпионата мира, который прошел в Нью-Йорке.

После финального свистка бывший футболист «Зенита» Леандро Паредес схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем повалил на газон Гави и порвал его манишку.

Также защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил пробегавшего мимо капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба команды Роберто Айяла ударил Дани Ольмо. Кроме того, аргентинские футболисты демонстративно повернулись спиной к пьедесталу во время церемонии награждения сборной Испании.

Сборная Испании второй раз в истории выиграла чемпионат мира. Турнир впервые прошел с участием 48 команд и принимался сразу тремя странами: США, Канадой и Мексикой.

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