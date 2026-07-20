Испания — Аргентина: Винчич правильно удалил Фернандеса

На 90+3-й минуте финального матча ЧМ-2026 Испания — Аргентина судья Славко Винчич быстро и правильно оценил случившееся в центре поля, применил дисциплинарную санкцию к Энцо Фернандесу и показал ему желтую карточку. Она стала для аргентинца второй в этой игре — за ней последовала красная и удаление. Первое предупреждение он получил на 82-й минуте.

В том эпизоде Фернандес сыграл грубо против Пау Кубарси, пошел ногой в соперника, который успел сыграть в мяч, и сильно ударил его в голеностоп.

Никаких оснований для вмешательства видеоассистентов не возникло: ошибочной идентификации нарушителя нет, фол аргентинца оценен судьей правильно.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.