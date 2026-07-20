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Сегодня, 16:59

Леандро Фернандес — о поражении Аргентины в финале ЧМ-2026: «Меня переполняет грусть»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший защитник «Динамо» аргентинец Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Испании над Аргентиной (1:0 д.в.) в финале чемпионата мира-2026.

«Меня переполняет грусть, потому что мы хотели снова стать чемпионами. Но я невероятно благодарен игрокам сборной Аргентины за то, что они позволили нам снова мечтать. Выход в финал чемпионата мира — это огромная радость. Это непросто. И Аргентина добилась этого дважды подряд. А если говорить о самой игре, то Испания была намного сильнее. Она заслуженно победила», — сказал Фернандес «СЭ».

Испанцы стали чемпионами мира второй раз в истории.

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