Леандро Фернандес — о поражении Аргентины в финале ЧМ-2026: «Меня переполняет грусть»

Бывший защитник «Динамо» аргентинец Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Испании над Аргентиной (1:0 д.в.) в финале чемпионата мира-2026.

«Меня переполняет грусть, потому что мы хотели снова стать чемпионами. Но я невероятно благодарен игрокам сборной Аргентины за то, что они позволили нам снова мечтать. Выход в финал чемпионата мира — это огромная радость. Это непросто. И Аргентина добилась этого дважды подряд. А если говорить о самой игре, то Испания была намного сильнее. Она заслуженно победила», — сказал Фернандес «СЭ».

Испанцы стали чемпионами мира второй раз в истории.