Месси и Мбаппе вошли в тройку лучших игроков ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе включены в тройку лучших игроков ЧМ-2026, сообщается на сайте ФИФА.

Ранее обладателем «Золотого мяча» чемпионата мира стал полузащитник сборной Испании Родри, признанный лучшим игроком турнира.

Обладателем серебряного мяча стал Месси. Бронзового — Мбаппе.

27-летний Мбаппе с 10 голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 и лучшим игроком по системе «гол+пас» — 10+4, 39-летний Месси стал вторым по обоим показателям — 8+4.

19 июля Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 (1:0). В матче за третье место Англия победила Францию (6:4).