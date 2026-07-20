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Сегодня, 16:47

Месси и Мбаппе вошли в тройку лучших игроков ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе включены в тройку лучших игроков ЧМ-2026, сообщается на сайте ФИФА.

Ранее обладателем «Золотого мяча» чемпионата мира стал полузащитник сборной Испании Родри, признанный лучшим игроком турнира.

Обладателем серебряного мяча стал Месси. Бронзового — Мбаппе.

27-летний Мбаппе с 10 голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 и лучшим игроком по системе «гол+пас» — 10+4, 39-летний Месси стал вторым по обоим показателям — 8+4.

19 июля Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 (1:0). В матче за третье место Англия победила Францию (6:4).

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Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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