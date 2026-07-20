Леандро Фернандес: «Месси — лучший игрок в истории. Мы должны наслаждаться им»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Месси — лучший игрок в истории. Он провел невероятный чемпионат мира. Мы должны наслаждаться его игрой столько, сколько он сам захочет», — сказал Фернандес «СЭ».

Месси выступил на шестом для него чемпионате мира. 39-летний аргентинец на ЧМ-2026 в 8 матчах забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

В решающем матче, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.