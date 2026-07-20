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Сегодня, 16:37

Чеферин не приехал на финал ЧМ из-за скандала с Балогуном и разрыва отношений УЕФА с ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент УЕФА Александер Чеферин не приехал на финальный матч чемпионата мира-2026 из-за ситуации с приостановкой красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна, сообщает The Times.

По информации иточника, решение главы УЕФА не посещать финал, в котором сборная Испании обыграла Аргентину (1:0), свидетельствует о «полном разрыве отношений с ФИФА».

По ходу ЧМ-2026 дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогуна, благодаря чему форвард смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, «огромной несправедливости». В УЕФА раскритиковали решение ФИФА, заявив, что оно «перешло все границы дозволенного».

Ранее журналист The Guardian Ромен Молина сообщал, что в УЕФА рассматривают возможность выдвинуть соперника Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году.

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