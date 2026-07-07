Сборные Аргентины и Египта встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 7 июля. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Игру Аргентина — Египет будет транслировать телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Видео матча доступно в прямом эфире. Начало трансляции — в 18.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Отслеживать ключевые события игры Аргентина — Египет можно в матч-центре нашего сайта.

Аргентина в 1/16 финала обыграла Кабо-Верде — 3:2 в дополнительное время. Египет на предыдущей стадии прошел Австралию: основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти африканская команда победила — 4:2.

Победитель матча Аргентина — Египет в 1/4 финала сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.

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