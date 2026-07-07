Мостовой заступился за Роналду: «Почему не критикуют других? Одни победители Лиги чемпионов...»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о последнем чемпионате мира нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я с первого дня турнира защищаю Роналду. Не понимаю, как могут критиковать игрока, который побил все рекорды и в 41 год выходит на чемпионате мира, да еще и забивает?! Преклоняться все должны перед Роналду и Месси. А почему не критикуют тех, кто младше Роналду на 20 лет? Почему те не могут обыграть и забить? Роналду их тащит на себе уже 20 лет. Он может вспомнить, сколько забил, отдал. Одни победители Лиги чемпионов... Роналду был хуже других, что ли? Он играл нормально, выкладывался. Роналду вот спросит с них, почему они не могут, так они ответить не смогут», — сказал Мостовой «СЭ».

После поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала 41-летний нападающий заявил, что чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере.

Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл Евро-2016 и дважды побеждал в Лиге наций УЕФА (2019, 2025). Также Роналду является серебряным призером Евро-2004 и бронзовым призером Евро-2012.