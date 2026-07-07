Мостовой: «Португальцы смотрелись интереснее до травмы Мендеша. У Испании было 1,5 момента за матч»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Португалией и Испанией (0:1).

«Ожидаемый итог. Все шло к ничьей. Во втором тайме, может, испанцы были чуть острее. По моментам особо ничего не создавалось. Но на этом чемпионате мира на последних минутах часто у футболистов происходят ошибки на фоне разных обстоятельств и этим пользуются. Вот и испанцы воспользовались. Португальцы сами виноваты. У Испании было 1,5 момента за игру. В первом тайме португальцы смотрелись интереснее до момента травмы Мендеша», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная Испании вышла в 1/4 финала, где сыграет с Бельгией 10 июля.