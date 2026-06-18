В США пришлось экстренно заказывать дополнительную партию пива для фанатов сборной Шотландии

Компания Sam Adams сообщила, что в ее бостонском пабе Boston Taproom закончилось фирменное пиво Boston Lager.

По данным ESPN, с 11 по 14 июня фанаты сборной Шотландии, приехавшие на чемпионат мира-2026, выпили в этом пабе в четыре раза больше того, что компания обычно запасает во время четырехдневного праздничного периода, например в День независимости. В компании добавили, что пришлось организовать экстренную поставку пива утром 15 июня, а на этой неделе будут организованы еще поставки, чтобы запасов хватило.

«Мы никогда не видели ничего подобного», — цитирует NBC Boston Билли Декейна из Sam Adams Boston Taproom.

Сборная Шотландии в 1-м туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 победила Гаити (1:0). С 1 очком европейская команда лидирует в таблице группы С ЧМ-2026.

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