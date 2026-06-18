Нападающий Кот-д'Ивуара Ваи за две недели до ЧМ-2026 был арестован по обвинению в договорных матчах

Нападающий «Ниццы» сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи был арестован по подозрению в совершении правонарушений менее чем за две недели до начала чемпионата мира-2026, сообщает The Athletic.

23-летний ивуариец подозревается в умышленном получении желтой карточки в первом стыковом матче за прописку в Лиге 1 против «Сент-Этьена» (0:0). Игра состоялась 17 мая, а через 12 дней Ваи был арестован в рамках расследования, начатого прокуратурой Марселя, так как произошло необычное количество ставок, связанных с предупреждением у игрока Элье Ваи.

«Мы можем подтвердить, что 23-летний футболист, выступающий во французской Лиге 1, был арестован 29 мая. Он был освобожден после допроса в полиции. Расследование продолжается. Футболист не входит в состав сборной Франции, принимающей участие в чемпионате мира», — отметил представитель прокуратуры Марселя.

Несмотря на расследование, Ваи отправился в США, чтобы принять участие в чемпионате мира-2026.