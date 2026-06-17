Англия — Хорватия: почему перебивали пенальти?

На 10-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Англия — Хорватия вратарь Доминик Ливакович отразил пенальти, который выполнил Харри Кейн. Однако судья Клеман Тюрпен назначил повторный 11-метровый удар. Правильно ли поступил рефери?

Арбитр объявил, что хорватский голкипер нарушил правила — не была соблюдена процедура выполнения пенальти. Видимо, видеоассистенты Жером Бризар, Вилли Делажо и Федаи Сан обнаружили, что Ливакович до удара вышел из ворот.

Но даже если бы он ничего не нарушил, 11-метровый все равно пришлось бы перебить. Дело в том, что до удара Кейна в штрафную площадь вбежал Йошко Гвардиол, который оказался первым у мяча и выбил его из штрафной. То есть и защитник тоже не соблюдал процедуру выполнения пенальти.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Англия — Хорватия.