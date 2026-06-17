Источник: Месси расплакался после гола Алжиру на ЧМ-2026 из-за проблем со здоровьем отца

Эмоциональная реакция нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после первого гола в ворота сборной Алжира в матче чемпионата мира-2026 могла быть связана с ухудшением состояния здоровья отца футболиста, сообщает La Opinion.

Игра группового турнира прошла 17 июня и завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. 38-летний Месси оформил хет-трик в этом матче. После первого забитого гола он расплакался.

Как отмечает источник, состояние 67-летнего Хорхе Месси ухудшилось на этой неделе. Однако точный характер заболевания отца игрока сборной Аргентины не называется.

Месси стал первым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Позднее его рекорд повторил португалец Криштиану Роналду.