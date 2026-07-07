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7 июля, 13:47

Сенатор из Парагвая Амарилья пригрозила подать в суд на Мбаппе за оскорбления

Сергей Ярошенко

Парагвайский сенатор Селеста Амарилья потребовала от нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе отозвать слова в ее адрес и принести извинения.

Ранее после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Францией и Парагваем (1:0) Амарилья опубликовала в соцсетипост с расистскими оскорблениями в адрес Мбаппе. Позднее 27-летний форвард назвал ее презренной женщиной, недостойной занимаемой должности.

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«Теперь я требую, чтобы ты тоже взял свои слова обратно и принес мне извинения. Я тоже не потерплю твоего насилия. Ты меня не знаешь, ты понятия не имеешь, кто я, и у тебя нет права говорить, что я — презренная женщина, недостойная той должности, которую я занимаю.

Кто ты такой, чтобы называть меня недостойной или презренной, когда ты даже не знаешь меня? Это чистое гендерное насилие! Политическое насилие против женщины, которая пришла к власти с голосованием своего народа. Именно из-за пола ты меня презираешь, именно из-за того, что я женщина, ты меня оскорбляешь.

Извинись передо мной, прояви уважение к своему французскому гражданству и принеси извинения мне, иначе я могу подать в суд за гендерное насилие», — написала Амарилья в соцсети.

После матча Федерация футбола Франции (FFF) подала заявление в прокуратуру из-за расистских оскорблений в адрес форварда.

27-летний Мбаппе делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с норвежцем Эрлингом Холандом и аргентинцем Лионелем Месси. У каждого из них по 7 голов.

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