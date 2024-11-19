Дюков: «Теоретически возможность сыграть на ЧМ-2026 есть, даже после жеребьевки»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал новость, что сборная России не допущена до жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Еще в 2022 году нас отстранили от чемпионата мира. В данный момент решение в силе. Пока они не будут отменены, наша сборная не будет допущена. Теоретически возможность есть, даже после жеребьевки есть техническая возможность. Вероятность этого не самая высокая. Давайте будем реалистами», — сказал Дюков.

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 состоится в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе 13 декабря.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.