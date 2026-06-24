Расклады в группе C ЧМ-2026: что нужно Бразилии, Марокко и Шотландии для выхода в плей-офф

В ночь на четверг, 25 июня на ЧМ-2026 пройдут матчи третьего тура группы C: Марокко — Гаити и Шотландия — Бразилия. Начало игр — в 1.00 (мск).

Марокко и Бразилия набрали по 4 очка, у Шотландии — 3 очка, сборная Гаити не набрала ни одного очка за два тура и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф.

Расклады в группе C выглядят следующим образом:

— Бразилии достаточно ничьей с Шотландией, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. Первое место при таком результате останется за пентакампеонами, если Марокко не обыграет Гаити. При этом победа не гарантирует Бразилии первую строчку в случае успеха Марокко против Гаити. У бразильцев при ничьей в личной игре (1:1) есть преимущество над марокканцами в 2 мяча по общей разнице, поэтому южноамериканцы при равенстве очков останутся выше, если не утратят этот перевес над африканцами.

— Марокко достаточно ничьей с Гаити, чтобы напрямую выйти в 1/16 финала. Победа может поднять африканцев на первое место, если Бразилия потеряет очки или выиграет у Шотландии менее крупно. При этом даже поражение не обязательно отправит Марокко на третье место — если Шотландия не обыграет Бразилию, при равенстве очков с преследователем марокканцы останутся вторыми за счет личной встречи с шотландцами (1:0). Самый опасный вариант для Марокко — поражение от Гаити при победе Шотландии над Бразилией, тогда придется сравнивать дополнительные показатели с бразильцами.

— Если Бразилия и Марокко проиграют, у них останется по 4 очка и при ничьей в личной встрече все решит общая разница мячей. Сейчас у Бразилии этот показатель — +3, у Марокко — +1. Даже при негативном развитии событий бразильцы сохранят второе место, если проиграют не более чем на 2 мяча крупнее марокканцев — в любом другом случае африканцы поднимутся выше южноамериканцев.

— Шотландии нужна победа над Бразилией, чтобы выйти напрямую. С 6 очками британская сборная точно окажется в топ-2, а первое место будет возможно в случае осечки Марокко с Гаити. Ничья с Бразилией оставит Шотландию третьей с 4 очками — и это сильная позиция в общей таблице третьих мест. Поражение тоже не опустит шотландцев ниже третьей строчки в группе, однако с 3 очками они будут сильно зависеть от других квартетов и дополнительных показателей.

На кого могут выйти команды группы C:

Победитель группы C сыграет со вторым местом группы F.

Второе место группы C попадет на победителя группы F.

Третье место группы C, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы A, E или I.