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Свищев о поправке в Олимпийской хартии: «Если этот документ дает сигнал нынешним членам МОК, то с нас необходимо снять все ограничения»

Дарик Агаларов

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по спорту от ЛДПР Дмитрий Свищев прокомментировал внесение Международным олимпийским комитетом (МОК) изменений в Олимпийскую хартию.

В правках закреплено, что олимпийское движение должно всегда сохранять нейтральность, а роль МОК заключается в том, чтобы защищать спортсменов от правительственного, культурного, общественного и экономического давления.

«Будем надеяться, что эти поправки в хартию не останутся просто текстом и пустой декларацией. Если этот документ подразумевается как действующий и дает определенный сигнал нынешним членам МОК, то им необходимо снять все ограничения с российских спортсменов и Олимпийского комитета России. Здесь не должно быть деления на страны, должны уйти негативные явления и призывы к бойкоту со стороны ряда стран, включая европейские. Если МОК возьмет на себя реальные действия по новой редакции устава, то это должны быть действия решительные. В отсутствие компромиссов с кем бы то ни было», — сказал Свищев.

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри на сессии заявила, что атлеты для участия в Олимпийских играх должны определяться спортивными достижениями, а не политическими процессами.

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Дмитрий Свищев
МОК
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