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Колумбия — Эквадор: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора чемпионата мира

Сборные Колумбии и Эквадора встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Колумбии и Эквадора встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 20 ноября. Стартовый свисток на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье прозвучит в 2.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры Колумбия — Эквадор можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
20 нояб, 02:00. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
Эквадор

В матче первого круга отборочного турнира ЧМ-2026 команды сыграли вничью (0:0). После 11 туров Колумбия набрала 19 очков, Эквадор — 16. У лидирующей в южноамериканском отборе Аргентины — 22 очка.

Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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