Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 20:40

Сборная России не допущена до жеребьевки отбора чемпионата мира-2026

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Данил Круговой и Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России не будет допущена до жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года.

Это следует из циркуляра, который выпустил УЕФА. В документе говорится, что организация опубликует календарь европейских отборочных матчей с датами и временем начала всех 192 встреч группового турнира. Таким образом, в жеребьевке примут участие 54 сборные, а не все 55 членов УЕФА.

Церемония пройдет 13 декабря в Цюрихе (Швейцария). Европейский отбор на чемпионат мира-2026 пройдет с марта 2025 года по март 2026-го.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Мексика и Канада. В турнире примут участие 48 сборных.

Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
Бентанкура отстранили на 7 матчей за расистскую шутку о корейцах
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Бабиков заявил, что в России убивают биатлон: «Многие решения — полный бред»
Фигуристка Двоеглазова мечтает выступить на международных турнирах
Лучшая российская фигуристка Петросян: «Надежда на Олимпиаду? Кажется, придется корячиться подольше»
«Надо двигаться к смягчению позиций». Россия готова к переговорам с МОК о возвращении
Нино — о возвращении российских клубов в Европу: «От этого выиграли бы абсолютно все»
Монсон: «Российские спортсмены вернутся на международную арену, если это поможет Трампу вести дела с Россией»
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Сборная России не выступит на ЧМ-2026. Ее не допустили до участия в отборе
Россия — Сирия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Догонялки в Волгограде: тренировка сборной России перед Сирией
«Будет намного сложнее, чем с Брунеем». Карпин — о матче с Сирией и сильнейшем игроке России
Карпин рассказал, что Тюкавин полностью готов к матчу с Сирией
Карпин заявил, что из российских игроков вручил бы «Золотой мяч» Головину
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная Уругвая обыграла Колумбию, забив победный гол на 90+11-й минуте

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости