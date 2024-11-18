Сборная России не допущена до жеребьевки отбора чемпионата мира-2026

Сборная России не будет допущена до жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года.

Это следует из циркуляра, который выпустил УЕФА. В документе говорится, что организация опубликует календарь европейских отборочных матчей с датами и временем начала всех 192 встреч группового турнира. Таким образом, в жеребьевке примут участие 54 сборные, а не все 55 членов УЕФА.

Церемония пройдет 13 декабря в Цюрихе (Швейцария). Европейский отбор на чемпионат мира-2026 пройдет с марта 2025 года по март 2026-го.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Мексика и Канада. В турнире примут участие 48 сборных.