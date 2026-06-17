Семшов считает, что Гана победит Панаму на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Гана — Панама на чемпионате мира-2026.

«Думаю, Гана победит. Некоторые футболисты у них выступают в хороших клубах и сборная их в Африке высоко котируется. Панама — достаточно экзотическая страна с футбольной точки зрения», — сказал Семшов «СЭ».

Матч группы L Гана — Панама пройдет 18 июня и начнется в 02.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.