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17 июня, 16:00

Франция на ЧМ 2026 по футболу: когда следующий матч

Сборная Франции сыграет с Ираком 23 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images

Сборная Франции следующий матч на чемпионате мира по футболу — 2026 проведет против Ирака. Встреча 2-го тура группы I пройдет в ночь с 22 на 23 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Начало игры — в 00.05 по московскому времени.

Франция стартовала на турнире с победы над Сенегалом со счетом 3:1. Два мяча в этой встрече забил Килиан Мбаппе, еще один гол у французской команды на счету Брэдли Барколя.

После дубля в матче с Сенегалом Мбаппе довел число голов на чемпионатах мира до 14. По этому показателю капитан сборной Франции сравнялся с немцем Гердом Мюллером и продолжает погоню за лидерами исторического списка бомбардиров турнира.

Рекорд чемпионатов мира принадлежит Мирославу Клозе и Лионелю Месси — у них по 16 голов. У бразильца Роналдо 15 мячей. Мбаппе находится в двух голах от первого места и может приблизиться к рекорду уже по ходу ЧМ-2026.

После матча с Ираком сборная Франции завершит групповой этап встречей с Норвегией. Эта игра пройдет 26 июня. В группе I также выступают Сенегал, Ирак и Норвегия.

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Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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