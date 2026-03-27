Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
Чемпионат мира-2018

27 марта, 18:11

ФИФА опубликовала видео серии пенальти между Россией и Испанией на ЧМ-2018

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России после победы над Испанией на ЧМ-2018.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба ФИФА опубликовала видео серии пенальти в матче между сборными России и Испании на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Видео появилось на Youtube-канале организации.

Сборные России и Испании сыграли 1 июля 2018 года сыграли в 1/8 финала чемпионата мира. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1 после автогола Сергея Игнашевича и гола Артема Дзюбы с пенальти.

В серии послематчевых пенальти Россия обыграла испанцев — 4:3. Игорь Акинфеев отразил два удара.

В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная России уступила Хорватии (2:2, пенальти 3:4).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Испании по футболу
Сборная России по футболу
ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Непомнящий доказал силу соперников сборной России: «В Африке умеют играть в футбол»
Абаскаль назвал главную проблему сборной России
Фигурист Галлямов: «Наши футболисты — крутые в российском чемпионате, а как съезжаются в сборную — с ними что-то происходит»
Президент РФС Дюков заявил, что удовлетворен работой Карпина в сборной России
Президент РФС Дюков считает, что сборная России была бы конкурентноспособна на ЧМ-2026
Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА на две позиции
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Окенфолд признался в любви к российскому народу

Мбаппе назвал арену в Екатеринбурге одной из самых шумных в своей карьере

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости