ФИФА опубликовала видео серии пенальти между Россией и Испанией на ЧМ-2018

Пресс-служба ФИФА опубликовала видео серии пенальти в матче между сборными России и Испании на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Видео появилось на Youtube-канале организации.

Сборные России и Испании сыграли 1 июля 2018 года сыграли в 1/8 финала чемпионата мира. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1 после автогола Сергея Игнашевича и гола Артема Дзюбы с пенальти.

В серии послематчевых пенальти Россия обыграла испанцев — 4:3. Игорь Акинфеев отразил два удара.

В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная России уступила Хорватии (2:2, пенальти 3:4).

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