Окенфолд признался в любви к российскому народу

Известный британский диджей и болельщик «Челси» Пол Окенфолд в разговоре с «СЭ» признался в любви к россиянам.

— Я приезжал в Россию во время чемпионата мира и выступал в фан-зонах по стране. Люди и все вокруг были просто потрясающими. Россия тогда была очень близка к полуфиналу. В четвертьфинале ваша команда выступила очень хорошо, но уступила хорватам по пенальти. Я бы хотел, чтобы Россия вышла в полуфинал.

— Хотели бы, чтобы Россия выиграла чемпионат мира?

— Нет, в полуфинале ждала бы Англия (смеется). Мог бы быть матч Россия — Англия. Даже с учетом того, что я англичанин, хотел бы, чтобы там была Россия. Мне нравится быть здесь, я люблю людей. У сборной России почти получилось, но не до конца.

Перед своим концертом в Москве музыкант посетил футбольный матч между «Динамо» и «Спартаком» (2:2).