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15 июня, 19:52

Мбаппе назвал арену в Екатеринбурге одной из самых шумных в своей карьере

Сергей Ярошенко

Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе назвал арену в Екатеринбурге одной из трех самых шумных, на которых ему приходилось играть.

«На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу», — сказал футболист в ролике блогера Фина Агостинелли.

Встреча Франции и Перу на ЧМ-2018 в России завершилась победой французов со счетом 1:0, единственный гол забил Мбаппе. Матч в Екатеринбурге посетили 32 789 зрителей.

Самой шумной ареной Мбаппе назвал «Сантьяго Бернабеу», третье место он отдал стадиону «Ньюкасла» — «Сент-Джеймс Парк».

16 июня французы сыграет с Сенегалом в первом матче на ЧМ-2026.

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