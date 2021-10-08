На «Ак Барс Арене» за месяц вырастили новое поле для сборной. Что было не так с газоном и когда вернется «Рубин»?

Александр Долматов, генеральный директор компании «Футбольные поля» , которая занималась подготовкой газона на «Ак Барс Арене» к матчу сборной России, в интервью «СЭ» рассказал о состоянии газона.

В августе на «Ак Барс Арене» сменился подрядчик по подготовке поля и теперь газон курирует компания Долматова.

— Александр, расскажите, в каком состоянии газон «Ак Барс Арены»? С какими недочетами столкнулись при работе с полем?

— Да, «Футбольные поля» как подрядчик приступил к работе над газоном в конце августа. Недочеты были: во-первых, накоплена органика на верхнем слое футбольного поля, что мешает качественному росту газона и его развитию. Также было заметно, что в основании поля присутствует крупный песок с небольшими непросеянными камнями. Это делает поле не таким стабильным и плотным, на что часто в прессе жаловался Леонид Слуцкий и игроки «Рубина».

Тренировка сборной России на «Ак Барс Арене». Фото РФС

Мы провели анализ и сравнили газон стадиона с полем на базе казанского клуба, встретились с агрономом базы «Рубина». И нашли, откуда идут глубинные проблемы. На каждом стадионе разная практика в строительстве и разные фракции песка. На «Ак Барс Арене» выбранный песок в основании поля сыграл свою роль в отрицательную сторону.

Современные поля на больших стадионах начали ударными темпами строить к чемпионату мира, и они полностью состоят из песка, а также прошиты искусственными нитями с волокном стабилизации. Эта мягкость поля обусловлена тем, какая фракция песка выбрана и какой была подготовка перед прошивкой поля. Эту ситуацию изменить мы уже не можем, поэтому было принято решение работать с проблемным верхним слоем, который начинает скользить. Образовалась органика, которая скопилась за долгие месяцы обслуживания. Она несет отрицательный эффект для сцепления футболистов с полем. Поэтому игроки проскальзывают, вылетают куски газона.

Ильзат Ахметов на стадионе в Казани. Фото РФС

— Какое решение этой проблемы?

— Мы приняли решение провести реновацию поля. Осуществили демонтаж верхнего слоя до 35 миллиметров. Затем провели работы по пескованию меньшей фракцией сеяного песка и посеяли семена газонных трав, выращивая поле с нуля. То, что мы видим сегодня — это новый газон. Его не заменили, а реновировали и вырастили новый на том основании, которое было.

Это новый свежий молодой газон. Ему месяц отроду, и он в хорошем состоянии, с учетом всех современных технологий подпочвенного обогрева и подсветки. Все равно лист газона и его разворот происходит позднее и в других погодных условиях.

— Климат в Казани влияет?

— Да, сентябрь выдался ударно холодным, обильным на дожди. Поэтому приходилось постоянно работать с подогревом, технологией подсветки. Но на сегодняшнюю игру мы видим совершенно свежий и молодой газон. Если брать за идеал летний газон июня-июля, когда не лютая жара, то, наверное, нынешний газон — весенне-осенний, молодой.

Но в Казань приезжала комиссия, которую вызывал РФС, наши представители были на инспекции, есть оборудование ФИФА для оценки состояния газона. Были произведены замеры, по всем данным газон готов по всем параметрам. Визуально это пока молодая трава, но футболу это не мешает. Теперь нет слоя органики и это позволяет игрокам комфортно себя чувствовать на дриблинге, скорости, торможении. Никаких проблем быть не может.

— Фактора травматичности, о которой говорили в «Рубине», связывая это с газоном, теперь быть не должно?

— На данный момент это так. Но в дальнейшем надо будет решать вопрос с самим основанием, думать, как работать дальше. Это работа на долгую перспективу. С системой полива, подогрева и дренажной системой проблем нет. Есть нюансы с песчаным основанием. 10-15 см под газоном — это та зона, с которой предстоит поработать в перспективе.

Это глубинная проблема, которая не позволяет без проблем выращивать крепкий газон постоянно в течение всего сезона. В поздний весенний и ранний летний месяцы крепость газона позволяет держать эту ситуацию. Но когда у нас возобновляется чемпионат России и проходит стадия плей-офф Кубка России в феврале-марте, нельзя говорить о крепости корневой системы. Мы не знаем, как дойдем до паузы в чемпионате, но это самый сложный отрезок для газона.

— Как вы думаете, после матча сборной «Рубин» сможет вернуться на главную арену города или лучше поберечь газон?

— «Рубину» реально туда вернуться. А дать полю окрепнуть — мы не дождемся той погоды. Это ведь закрытая чаша стадиона, непроветриваемая, не на солнце. Две трети поля постоянно находятся в тени даже при солнечной погоде. Его необходимо досвечивать. В дальнейшем мы будем работать по ситуации: восстанавливаем, укрепляем газон. Но «Рубин» может готовиться к возвращению на «Ак Барс Арену».