Россия снова сыграла чудовищно. И снова добилась хорошего результата

Карпин пока удивительный везунчик.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Россия — Словакия — 1:0 (1:0)

Гол: Шкриньяр, 24 — в свои ворота.

Россия: Сафонов, Терехов (Кудряшов, 80), Джикия, Дивеев, Ерохин (Чистяков, 63), Сутормин, Кузяев, Баринов, Бакаев (Жемалетдинов, 73), Захарян (Фомин, 46), Смолов (Заболотный, 46).

Словакия: Родак, Пекарик (Суслов, 80), Шатка, Шкриньяр, Ханцко, Гамшик, Куцка (Руснак, 64), Дуда (Грошовски, 64), Хараслин (Алмаси, 80), Шранц, Боженик (Стрелец, 64).

Предупреждения: Куцка, 52. Фомин, 84. Грошовски, 88.

Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Собрино (оба — Испания).

8 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Сборная России при Валерии Карпине удивительно стабильна. Каждый раз просмотр ее матча превращается в тяжелую, мучительную процедуру, и требуется приложить немало физических и моральных усилий, чтобы досидеть до конца. Особенно остро это ощущается после яркого шоу, которое в середине недели в Лиге наций сначала устроили Италия с Испанией, а потом и Франция с Бельгией.

Ну, ладно, те, кто интересуется футболом на постоянной основе, знают про кучу травм, завершившего карьеру в сборной Марио Фернандеса и так и не доехавшего до национальной команды Артема Дзюбы. Из отсутствующих по тем или иным причинам можно было бы легко сколотить приличный состав.

8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0. Валерий Карпин беседует со своим тренерским штабом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но представьте среднестатистического гражданина России, который в пятницу вечером пришел домой, выпил за ужином в предвкушении выходных стопочку-другую и включил канал «Россия 1», а там вместо программ «Юморина-2021» и «Веселья час», которые обычно идут в это время, ему показывают такое вот зрелище. Где сборная России на протяжении большей части матча судорожно отбивается от Словакии, а никаким шоу и не пахнет.

Более прошаренные вспомнят инаугурационную пресс-конференцию Карпина. На которой он, если что, сказал следующее: «Конечно, я хочу видеть игру как у «Барселоны» в лучшие годы. Но будем исходить из наших возможностей. Верю, что наши футболисты могут играть в смелый футбол».

Понятно, что словосочетание «смелый футбол» зажило своей самостоятельной жизнью. И Карпин, и президент РФС Александр Дюков в сентябре не раз вынуждены были объясняться по этому поводу.

«Смелый футбол — это когда мы пытаемся далеко от наших ворот отобрать мяч. А когда команда соперника заставляет тебя обороняться в своей штрафной или на нашей половине поля — это потому, что нас заставили, а не потому, что мы туда отошли сами и встали на своей половине поля. Или у нашей штрафной мы встали и стоим, ждем ошибки соперника. По мне, это не смелый футбол. Смелый футбол — это когда ты пытаешься отобрать мяч на чужой половине поля, далеко от своих ворот, оставляя большие зоны у себя за спиной нашим центральным защитникам», — говорил тренер.

Соответствуют ли эти слова тому, что было в матче со Словакией? Вообще не похоже. А переход на схему 5-4-1 во втором тайме с выходом профильного центрального защитника Дмитрия Чистякова? Ни разу не фанат Станислава Черчесова, особенно позднего, но экс-тренера сборной за такое давно распяли бы (да-да, мы знаем про кадровые проблемы, но все же). Иногда это было просто чистой воды возилово и отскок.

Понятно, что статистику всегда нужно смотреть в контексте, но 31-69 по владению мячом, 4-15 по ударам и 1-4 по ударам в створ (единичка — попытка Федора Смолова минуте на 10-й) — это выглядит как диагноз.

Правда, при всей ужасающей стабильности происходящего на поле есть стабильность на табло — Россия снова победила, снова не пропустила и при Карпине взяла 10 очков из 12 возможных. А этими 1:0 еще и устранила одного из конкурентов — теперь Словакия нам точно не соперник. И даже та аудитория, что села смотреть «Юморину-2021», а получила такой вот футбол, наверняка осталась довольна — наши ж победили. Что еще нужно?

Но Карпин — совершенно точно неглупый человек, и прекрасно понимает, что всех его хейтеров сдерживает только результат. В такой же ситуации в какой-то момент оказался и Черчесов, только там всех раздражала не игра команды, а его манера вести себя на публике и принципы формирования состава.

11 октября — Словения в Мариборе. Знаковое для российского футбола место.