За сборную перед Словакией очень тревожно. Но это лучше, чем спокойствие, как в Мариборе-2009

Рабинер — о предстоящем матче в Казани.

Может, невольно руководствуюсь принципом «лучше перебдеть, чем недобдеть», — но что-то перед матчами со Словакией и Словенией мне сильно тревожно. Слишком уж много травм, отказов и других проблем. Слишком. Прямо как в прошлом ноябре, который не хочется вспоминать. Кем играть?

Можно сколько угодно говорить, что Александр Головин до конца не оправдывает ожиданий, вспоминать Евро-2020 — но покажите кого-то лучше. Или хотя бы равного. Или хоть одного, кто постоянно играет в турнирах таких скоростей и интенсивности, как чемпионат Франции.

Алексей Миранчук вот в последнее время в «Аталанте» не играет. Совсем (не «от слова», а просто совсем). Тем не менее, он в сборной, несмотря на декларацию Валерия Карпина, что звать будут тех, кто играет в клубах. И как раз в этом никакого криминала не вижу — как раз декларировать отказ от тех, кто не выходит на поле, кажется мне не самым правильным. Ситуации-то разные бывают, и, например, на ЧМ-2002 мы вышли благодаря Владимиру Бесчастных, назабивавшему кучу решающих мячей. А ведь он был тогда отзаявлен «Расингом».

Артем Дзюба, напротив, сейчас в отличном состоянии, но сам отклонил вызов Карпина как раз под предлогом неважной формы. Отрыжки прошлого. Если уж даже перспектива стать единоличным рекордсменом сборной по голам его не вдохновила... А может, у него была информация, что в окончательном списке его не будет, — кто знает.

За каждым человеком должно быть право соглашаться или отказываться играть за сборную, — они же люди, а не роботы, и у всех есть свои обстоятельства. И хейт из-за отказа, считаю, неуместен. Тот же Карпин тоже отказывался, причем дважды. И письмо против действующего тренера сборной вместе с еще 13 футболистами подписывал. А сегодня тренирует сборную. Это жизнь.

Игорь Акинфеев же тоже прекратил выступать за сборную по своей воле, и никто его за это не осуждает — и правильно. И он, и Дзюба многое сделали для национальной команды, четвертьфинал ЧМ-2018 — во многом их заслуга. И было еще много важных голов — в том числе в отборе к Евро-2020, да и уже в этом цикле дубль Словении.

Когда нужно продавливать, от Дзюбы может быть большая польза. А дома со Словакией, как и со Словенией, это будет нужно. Команда, скажете, сейчас играет по-другому? Но смущает, что Федор Смолов сейчас не тот, что месяц назад. И его флеш-интервью на днях дало понять, что ему сейчас некомфортно.

Честно говоря, очень расстроен из-за Дениса Глушакова. Недоброжелатели надеялись, что, покинув «Спартак» и перейдя в клубы классом ниже — «Ахмат», «Химки» — экс-капитан красно-белых пойдет с базара. А он не пошел. Причем тащит подмосковную команду не только в те времена, когда она играла вся, но и сейчас, когда она не в порядке. И заслужил вызова в сборную — но в последнем туре получил травму, и за несколько дней она не прошла...

В последнее время все чаще говорят о том, что сейчас в сборной нет вожаков, лидеров не по игре (хотя и по ней тоже), а по духу. Глушаков мог дать команде именно это — то самое, что делал в чемпионском сезоне «Спартака». И сейчас национальной команде было бы это нужно, пусть даже его не было в сборной бог знает сколько времени.

А еще и Арсен Захарян вылетел, и Илья Самошников, и Денис Макаров — все они могли бы претендовать на место в основе, а после травмы Самошникова и без закончившего со сборной Марио Фернандеса и серьезно травмированного Вячеслава Караваева в команде полная беда на краях обороны.

Наконец, в матче с «Лацио» ошибся Гильерме, основной, как уже понятно, вратарь сборной. Совсем это было не вовремя с психологической точки зрения. Не думаю, что Виталий Кафанов начнет метаться и сейчас поставит Матвея Сафонова, которого в прошлый раз вообще не вызвал, — не в его это стиле. Хотя как знать — вдруг на тренировках Гильерме психует, а Сафонов — как кремень? А тренировки для Кафанова играют важнейшую роль, решение по основному вратарю он не принимает до сбора. Но и на этой позиции полного спокойствия нет.

Вообще, хорошие новости только в том, что «Зенит» со «Спартаком» выдали крутую евронеделю — и их игроки в связи с этим находятся в хорошем моральном состоянии. Но красно-белые в сборной сейчас представлены минимально, так что «Наполи» — «Спартак» и Россия — Словакия — две вообще не пересекающиеся прямые. А вот с «Зенит» — «Мальме» какие-то параллели, надеюсь, жизнь позволит провести.

Хорошо, что Карпин сказал: словаки — такие же, как мы, не сильнее и не слабее. При этом из тренера вытащили признание: «На данный момент выше котирую Словению, потому что с ней играем на выезде». Может, оно и правильно, тем более что календарь у словаков самый сложный. Но стоило ли такое говорить перед игрой со Словакией — не уверен. Впрочем, по сравнению с широковским «колхозом» слова Карпина — верх уважения.

Победой над ней мы отцепим словаков от борьбы за место на ЧМ-2022. Ничья по раскладам — тоже не критична. А вот проигрыш может обернуться катастрофой.

Пока в этом отборочном цикле мы только словакам и уступили — причем очень обидно и абсолютно не по игре. Этот матч просто не должен был быть проигран. Но Словакия — одна из тех средних, но неприятных команд, которые могут победить себе подобных одним стандартом, а потом отстоять сзади.

В общем, не знаю, как у вас, а я что-то сильно волнуюсь. Впрочем, это хороший знак — по себе знаю, что если на душе перед игрой спокойно, то как раз и жди подвоха. В Мариборе-2009, например, было именно так...