«Зачем Карпина все время спрашивают про Дзюбу? Дайте ему спокойно готовить команду». Мнение Дениса Мацуева

Народный артист России уверен: новым лидером сборной станет Джикия.

Сегодня сборная России проведет важнейший матч квалификации ЧМ-2022 — против Словакии в Казани. Народный артист России Денис Мацуев будет следить за игрой из Перми, где за несколько часов до начала матча пройдет фестиваль классической музыки «Денис Мацуев приглашает!». Пианист исполнит Второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром и «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина.

В интервью «СЭ» Мацуев рассказал, как будет следить за игрой, и объяснил, почему готов поставить на победу сборной России.

— Постараюсь на сцене уложиться вовремя, чтобы успеть к началу матча в гостиницу к телевизору, — признался он.

— С Карпиным перед игрой не общался? — уточняю у Дениса, зная о его давней дружбе со своим спартаковским кумиром.

— Не стал беспокоить. Его и так все задергали. А уж такой волны недовольства, которая обрушилась на Валеру после первых матчей с командами Хорватии, Мальты и Кипра, признаюсь, вообще не ожидал. Хотя перед чемпионатом мира Черчесова еще хлеще поливали. А потом, после выхода в четвертьфинал, чуть ли не на руках носили. Хотя чему удивляться, в свое время и таким гигантам, как Бесков с Лобановским, доставалось. Так уж повелось, что тренер сборной хорош только в победные минуты.

— Обратил внимание, что после отказа Дзюбы от вызова в сборную давление на Карпина усилилось?

— Не могу понять, зачем с таким нечеловеческим упрямством каждый день задавать Карпину один и тот же вопрос — про Дзюбу. Да еще перед главными матчами. Дайте ему спокойно готовить команду. Это ведь наша с вами сборная. Так поддержите ее, даже если вам не нравится тренер. Уверен, что и тот, кто придет на его место, тоже станет объектом для нападок. А повод всегда найдут. Мода такая.

— Согласен с теми, кто считает, что в отсутствие Дзюбы сборная лишилась лидера?

— Вспомни, что в сборной Черчесова Артем стал им не сразу. И когда после встречи с Саудовской Аравией пошла игра, Дзюба нашел себя в ней, преобразился и повел за собой остальных. Сейчас, на мой взгляд, это по силам такому бойцу, как Джикия. А там, глядишь, и еще кто-нибудь раскроется. Очень жаль, что из-за травмы не сыграет Глушаков. Он вполне тянет на роль лидера.

— Состав сборной на сегодняшний вечер спрогнозируешь?

— Попробую, хотя после таких потерь дело это непростое. В воротах — Гильерме. В обороне — Осипенко, Дивеев, Джикия и Терехов, вместо которого мог бы сыграть более опытный Кудряшов. Но сейчас он в Турции сидит в запасе. А Самошников только восстанавливается после травмы. Дальше — Кузяев, Баринов, Фомин, Жемалетдинов и Ерохин. На острие — Смолов.

— У букмекеров Россия — фаворит: можно поставить тысячу рублей и в случае победы выиграть почти вдвое больше.

— Видно, что наши букмекеры — настоящие патриоты. В отличие от них я к прогнозам равнодушен. А вот свою тысячу на наших поставлю. И не для пополнения бюджета, а потому что верю в ребят и в их тренера. Удачи вам, братцы!