У Валерия Карпина масса проблем перед матчем со Словакией.

Если поначалу от каждой новой потери в сборной России хотелось хвататься за голову, то постепенно мозг перестал остро воспринимать подобную информацию. Еще и Головин? Понятно. Глушаков? Ясно.

Но вообще ситуация, конечно, катастрофическая. Кого вы назовете лучшими футболистами нашей команды на ЧМ-2018? Наверное, в ваш список войдут Акинфеев, Игнашевич, Фернандес, Зобнин, Головин, Черышев и Дзюба. Сейчас к матчам со Словакией и Словенией не готовится ни один из них! Кто-то закончил карьеру, кто-то отказался, кто-то травмирован.

Повреждений — просто вал. Повылетали и крайние защитники — Караваев, Самошников. И центральные хавбеки — Зобнин, Оздоев, Головин, Глушаков, Магкеев, который нашел себя в еще и в центре обороны. И люди из группы атаки — Ионов, Черышев. При этом не забываем о ситуациях Фернандеса и Дзюбы.

В общем, дело плохо. Особенно если учесть, что на носу решающие встречи отбора на ЧМ-2022 без права на ошибку с прямыми конкурентами. Остается надеяться только на ту черту русского характера, которая позволяет творить чудеса, когда отступать уже некуда. Нам порой чем хуже, тем лучше. Когда поймем, что позади Москва, то собираем все силы в кулак.

Если пофантазировать, то состав у Карпина против Словакии может выглядеть примерно так: Гильерме — Сутормин, Дивеев, Чистяков, Джикия, С.Терехов — Баринов, Кузяев, Фомин, Жемалетдинов — Смолов. С опциями в лице Осипенко, Кудряшова, Бакаева, Захаряна и Заболотного.

Им в Казани надо сыграть за себя и за того травмированного парня. Оставаться без поездки в Катар не хочется совершенно.

Вперед, Россия!