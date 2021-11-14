Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Это полностью моя вина. Футболисты просто не хотели играть с мячом». Карпин — после провала с Хорватией

Сергей Федоров
Сергей Федоров
Корреспондент
Сегодня, 21:00
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Пресс-конференция главного тренера сборной России в Сплите.
Хорватия — Россия
14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Опасный момент у&nbsp;ворот Матвея Сафонова. Хорватия — Россия: зачем провозглашать ставку на смелый футбол, если мы на него не способны?

«Без мяча невозможно отстоять 90 минут»

— Вы вчера говорили, что планируете играть в открытый футбол, но в итоге сборная действовала от обороны.

— Вчера говорили, что любая команда будет играть так, как позволит соперник. Мы позволили хорватам играть в атаку, а они нам не позволили. Причины будем анализировать.

— Что именно сегодня не получилось?

— Главное, что не получилось, — контригра. У многих футболистов не было желания играть с мячом. А без мяча невозможно отстоять 90 минут — в любом случае что-то залетит, если ты 80 минут находишься в своей штрафной. Не было такого, что Хорватия прессинговала нас в каком-то бешеном ритме. Была возможность играть, просто мы ее не использовали.

— Как бороться с тем, что наши игроки боятся играть с мячом?

— Работать во всех направлениях.

— Почему вы не заменили Кудряшова из-за травмы до автогола?

— С удовольствием бы заменил, если бы была шестая замена.

— Вы видели, что он хромает?

— Нет.

14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Федор Кудряшов после матча. Наша новая боль — автогол Кудряшова. Федор отправил Россию в стыки, а не на чемпионат мира

— Что он чувствует после автогола?

— Конечно, расстроен. Все его поддержали. Такое могло случиться с любым футболистом, каждому может попасть мяч в голову, плечо или колено.

— Замены в перерыве были связаны с игрой Хорватии?

— Хорватия как играла, так и играла. Замены были реакцией на нашу игру, состояние поля. Мяч вообще не катился, было тяжело выходить из обороны в атаку. Но это нужно было делать, поэтому вышел Заболотный. Плюс выпустили Чистякова для подстраховки на нашей половине.

Сборная России уступила Хорватии прямую путевку на&nbsp;ЧМ-2022. Федор Кудряшов после матча.

«Я действительно был очень недоволен»

— Как оцениваете игру на флангах обороны после перехода на три центральных защитника?

— Это нельзя рассматривать в отрыве от игры в центре.

— Какая атмосфера в раздевалке после этого матча? И можно ли было заранее скорректировать тактику из-за состояния газона?

— Какая может быть атмосфера после проигранного матча? Естественно, все расстроены. Что касается состояния поля... Мы никак не могли это прогнозировать. Не сказал бы, что поле помешало нам сегодня выглядеть лучше.

— Вам не кажется, что в марте будет особенно тяжело играть из-за зимней паузы?

— Особых сложностей в игре в марте не вижу. Сейчас тяжело, потому что футболисты провели много матчей, а в марте будет тяжело из-за малого количества игр.

— Вы были эмоциональны на бровке. Что особенно вас спровоцировало?

— Я действительно был очень недоволен. Об этом я сразу сказал. Если мы не хотим получать мяч, ничего не получится.

— Правда, что вы сегодня хотели видеть больше розыгрышей, а не длинных передач?

— Да.

Один из&nbsp;опасных моментов в&nbsp;штрафной Матвея Сафонова в&nbsp;матче Хорватия&nbsp;&mdash; Россия в&nbsp;Сплите 14&nbsp;ноября. Россия против Хорватии: болотный футбол, невероятный Сафонов и нелепый автогол

«Вы правда считаете, что я сейчас думаю о капитане сборной в стыках?»

— Удивила ли вас сегодня Хорватия?

— Еще раз повторю, что Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы позволяли. Если бы мы столько не позволяли, у них не получилась бы такая игра.

— Как вам атмосфера на стадионе сегодня?

— Атмосфера великолепная. Дай бог всем командам во всех странах играть с такой поддержкой. Помогала она или нет, лучше спросить у хорватов. Болельщики на поле не помогают, они помогают за полем. Смешно говорить, что мы проиграли из-за переполненного стадиона.

— Вы решили, кто будет капитаном в марте?

— Вы правда считаете, что я сейчас думаю, кто у нас будет капитаном в стыковых матчах? До матча я тоже не думал о капитане в стыках.

— Не лучше ли было выпустить Заболотного в стартовом составе?

— Предполагалось, что мы не будем выбивать мяч на Смолова, а нацелимся на розыгрыши. Мы тренировали и планировали другую игру, под которую выход Смолова не был ошибкой. Если бы сыграли по плану, возможно, он выглядел бы лучше.

— Вы считаете сегодняшнее поражение своей виной?

— Это полностью моя вина. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше, чем сегодня.

— Можете рассказать содержание вашего разговора с Алексеем Миранчуком?

— Наш разговор останется между нами. Что касается его будущего в зимнее трансферное окно, то вы видели Миранчука в игре с Кипром. Второй и первый таймы в его исполнении — небо и земля. Это говорит о том, что любому игроку нужна игровая практика. Какого бы класса он ни был, нельзя терять ритм. Ко второму тайму он уже набрал ритм в том матче.

— Вы останетесь в сборной весной?

— Информация, что я останусь в сборной автоматически на стыковые матчи, была еще в июле. Зачем об этом спрашивать?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора
Читайте также
Россия забыла, что для попадания на ЧМ-2022 против Хорватии нужно играть в футбол
Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов»
4
17
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры