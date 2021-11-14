Пресс-конференция главного тренера сборной России в Сплите.

«Без мяча невозможно отстоять 90 минут»

— Вы вчера говорили, что планируете играть в открытый футбол, но в итоге сборная действовала от обороны.

— Вчера говорили, что любая команда будет играть так, как позволит соперник. Мы позволили хорватам играть в атаку, а они нам не позволили. Причины будем анализировать.

— Что именно сегодня не получилось?

— Главное, что не получилось, — контригра. У многих футболистов не было желания играть с мячом. А без мяча невозможно отстоять 90 минут — в любом случае что-то залетит, если ты 80 минут находишься в своей штрафной. Не было такого, что Хорватия прессинговала нас в каком-то бешеном ритме. Была возможность играть, просто мы ее не использовали.

— Как бороться с тем, что наши игроки боятся играть с мячом?

— Работать во всех направлениях.

— Почему вы не заменили Кудряшова из-за травмы до автогола?

— С удовольствием бы заменил, если бы была шестая замена.

— Вы видели, что он хромает?

— Нет.

— Что он чувствует после автогола?

— Конечно, расстроен. Все его поддержали. Такое могло случиться с любым футболистом, каждому может попасть мяч в голову, плечо или колено.

— Замены в перерыве были связаны с игрой Хорватии?

— Хорватия как играла, так и играла. Замены были реакцией на нашу игру, состояние поля. Мяч вообще не катился, было тяжело выходить из обороны в атаку. Но это нужно было делать, поэтому вышел Заболотный. Плюс выпустили Чистякова для подстраховки на нашей половине.

«Я действительно был очень недоволен»

— Как оцениваете игру на флангах обороны после перехода на три центральных защитника?

— Это нельзя рассматривать в отрыве от игры в центре.

— Какая атмосфера в раздевалке после этого матча? И можно ли было заранее скорректировать тактику из-за состояния газона?

— Какая может быть атмосфера после проигранного матча? Естественно, все расстроены. Что касается состояния поля... Мы никак не могли это прогнозировать. Не сказал бы, что поле помешало нам сегодня выглядеть лучше.

— Вам не кажется, что в марте будет особенно тяжело играть из-за зимней паузы?

— Особых сложностей в игре в марте не вижу. Сейчас тяжело, потому что футболисты провели много матчей, а в марте будет тяжело из-за малого количества игр.

— Вы были эмоциональны на бровке. Что особенно вас спровоцировало?

— Я действительно был очень недоволен. Об этом я сразу сказал. Если мы не хотим получать мяч, ничего не получится.

— Правда, что вы сегодня хотели видеть больше розыгрышей, а не длинных передач?

— Да.

«Вы правда считаете, что я сейчас думаю о капитане сборной в стыках?»

— Удивила ли вас сегодня Хорватия?

— Еще раз повторю, что Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы позволяли. Если бы мы столько не позволяли, у них не получилась бы такая игра.

— Как вам атмосфера на стадионе сегодня?

— Атмосфера великолепная. Дай бог всем командам во всех странах играть с такой поддержкой. Помогала она или нет, лучше спросить у хорватов. Болельщики на поле не помогают, они помогают за полем. Смешно говорить, что мы проиграли из-за переполненного стадиона.

— Вы решили, кто будет капитаном в марте?

— Вы правда считаете, что я сейчас думаю, кто у нас будет капитаном в стыковых матчах? До матча я тоже не думал о капитане в стыках.

— Не лучше ли было выпустить Заболотного в стартовом составе?

— Предполагалось, что мы не будем выбивать мяч на Смолова, а нацелимся на розыгрыши. Мы тренировали и планировали другую игру, под которую выход Смолова не был ошибкой. Если бы сыграли по плану, возможно, он выглядел бы лучше.

— Вы считаете сегодняшнее поражение своей виной?

— Это полностью моя вина. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше, чем сегодня.

— Можете рассказать содержание вашего разговора с Алексеем Миранчуком?

— Наш разговор останется между нами. Что касается его будущего в зимнее трансферное окно, то вы видели Миранчука в игре с Кипром. Второй и первый таймы в его исполнении — небо и земля. Это говорит о том, что любому игроку нужна игровая практика. Какого бы класса он ни был, нельзя терять ритм. Ко второму тайму он уже набрал ритм в том матче.

— Вы останетесь в сборной весной?

— Информация, что я останусь в сборной автоматически на стыковые матчи, была еще в июле. Зачем об этом спрашивать?