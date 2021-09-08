Влашич сделал Хорватию лидером, Тил добил Турцию, Гризманн сравнялся с Платини
Словакия осталась в игре
Группа Н
Хорватия — Словения — 3:0 (Ливая, 33. Пашалич, 66. Влашич, 90+4).
Словакия — Кипр — 2:0 (Шранц, 55. Кошельник, 78).
Россия — Мальта — 2:0 (Смолов, 10. Бакаев, 84, с пенальти).
У хорватов был отличный шанс пройти сентябрьский отрезок с такими же показателями, как Россия, но при этом взять шесть очков не у аутсайдеров, а в играх с прямыми конкурентами. И с этой задачей «Шашечные» справились, в отличие от предыдущего тура не откладывая развязку на последние минуты. Интересно, что все голы в активе бывших игроков РПЛ. Экс-форвард «Рубина» Ливая на добивании открыл счет голам в сборной, бывший спартаковец Пашалич отметился в двух результативных атаках, а Влашич поставил эффектную точку, в нетипичном для себя стиле забив в падении головой.
Гол недавно покинувшего ЦСКА полузащитника позволил Хорватии подняться на первое место по дополнительным показателям. Словакия, в свою очередь, не менее уверенно разобралась с киприотами, хотя первый тайм и получился сухим. Особенно хорош был эффектный удар Кошельника. Несмотря на проигрыш Хорватии, словаки остаются в числе претендентов на путевку в Катар. Они обошли Словению и отстают от тандема лидеров на четыре очка.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Хорватия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
8-1
|
13
|
2. Россия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10-4
|
13
|
3. Словакия
|
6
|
2
|
3
|
1
|
7-5
|
9
|
4. Словения
|
6
|
2
|
1
|
3
|
4-7
|
7
|
5. Мальта
|
6
|
1
|
1
|
4
|
6-11
|
4
|
6. Кипр
|
6
|
1
|
1
|
4
|
1-8
|
4
Хет-трики Депая и Холанна
Группа G
Нидерланды — Турция — 6:1 (Классен, 1. Депай, 16, 38, с пенальти, 54. Тил, 80. Мален, 90 — Дженгиз Юндер, 90+2).
Норвегия — Гибралтар — 5:1 (Торстведт, 23. Холанн, 27, 39, 90+1. Серлот, 59 — Стайх, 43).
Черногория — Латвия — 0:0.
Главный матч вторника в Амстердаме начался с того, что голландцы открыли счет на 54-й секунде! В голевой атаке было прекрасно все, начиная с безумного прессинга и заканчивая пасом пяткой забившего в итоге Классена. Он же передачей через себя отправил к воротам удвоившего счет Депая!
Пенальти Мемфис исполнял на том же кураже, отправив мяч в сетку паненкой, после чего и вовсе оформил первый хет-трик в сборной, поднявшись на восьмое место в списке лучших снайперов «Оранжевых». Недавний новичок «Барселоны» с 33 голами теперь идет вровень с Йоханом Кройфом и легендой 40-50-х годов прошлого века Абе Ленстрой.
Апогеем турецкого бессилия стало случившееся еще в первом тайме удаление за две желтые карточки Чаглара Сеюнджю. В итоге все закончилось самым крупным поражением команды Шенола Гюнеша с 1990 года! До этого бы не дошло без гола арендованного «Фейеноордом» у «Спартака» Тила, который провалился в Москве, но возродился после возвращения домой. А сбросивший Турцию с первого места Луи ван Гал начал работу так, словно и не прощался со сборной после бронзы ЧМ-2014.
Впрочем, вровень с голландцами идет Норвегия, в игре которой с Гибралтаром вопросы вызывало только количество голов Холанна. Как и ожидалось, бомбардир разменял второй десяток мячей в национальной команде уже к перерыву, а в добавленное арбитром время стал четвертым норвежцем, оформившим хет-трик в квалификации мировых чемпионатов. У Холанна 12 голов в 15 матчах за сборную, и он уже близок к привычной для своего клубного уровня средней результативности — гол за игру.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Нидерланды
|
6
|
4
|
1
|
1
|
22-6
|
13
|
2. Норвегия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
12-5
|
13
|
3. Турция
|
6
|
3
|
2
|
1
|
16-13
|
11
|
4. Черногория
|
6
|
2
|
2
|
2
|
8-9
|
8
|
5. Латвия
|
6
|
1
|
2
|
3
|
7-10
|
5
|
6. Гибралтар
|
6
|
0
|
0
|
6
|
3-25
|
0
Расклад в пользу Украины
Группа Е
Франция — Финляндия — 2:0 (Гризманн, 26, 53).
Босния — Казахстан — 2:2 (Пьянич, 74, с пенальти, Менало, 86 — Куат, 51. Зайнутдинов, 90+5).
Чемпионы мира в последнее время оказались под огнем критики. Первая в истории серия из пяти матчей без побед, две ничьих в отборочном цикле и пять игр подряд, в которых счет открывали соперники! С последней проблемой было покончено эффектно — и передача Бензема шведкой, и аналогичный удар Гризманна стали украшением европейского футбольного вечера.
Вернувшийся в «Атлетико» форвард стал лишь четвертым игроком «Трехцветных», преодолевшим рубеж в 40 мячей за сборную. Теперь Гризманн отстает только от Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (46), которого на этот раз Дидье Дешам оставил без вызова в национальную команду. Что до отличившегося 41 раз Мишеля Платини, то с легендой нынешний герой Франции сравнялся после перерыва, удивив Градецки ударом в ближний угол.
В целом же можно констатировать, что вторник сложился в пользу пропускавшей тур Украины с ее пятью ничьими. Кроме финнов очки потеряла Босния, которой, казалось, удалось переломить игру голом с пенальти и результативной подачей углового в исполнении Пьянича. Однако замыкающий таблицу Казахстан в сентябре — это почти образец силы воли. Подопечные Талгата Байсуфинова на шестой добавленной минуте оставили без победы Украину, а теперь полузащитник ЦСКА Зайнутдинов повторил номер в Зенице. Боснийцы остались четвертыми, и хотя по потерянным очкам они опережают украинцев, все должны решить очные матчи конкурентов.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
6
|
3
|
3
|
0
|
8-3
|
12
|
2. Украина
|
5
|
0
|
5
|
0
|
6-6
|
5
|
3. Финляндия
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-5
|
5
|
4. Босния
|
4
|
0
|
3
|
1
|
5-6
|
3
|
5. Казахстан
|
5
|
0
|
3
|
2
|
5-8
|
3
Без Роналду в лидеры
Группа А
Азербайджан — Португалия — 0:3 (Бернарду Силва, 26. Андре Силва, 31. Диогу Жота, 75).
Сербия — Ирландия — 1:1 (Миленкович, 87, в свои ворота — Милинкович-Савич, 20).
Сорвав с себя футболку после победного гола в ворота Ирландии, Криштиану Роналду решил сразу три задачи. Прежде всего, принес своей команде победу. Во-вторых, избавил себя от поездки в Баку из-за перебора карточек и свел к минимуму риск дисквалификации по ходу решающей части отборочного цикла. Наконец, получил возможность раньше начать тренировки с «Манчестер Юнайтед».
На базу «красных дьяволов» в Каррингтоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» прибыл за несколько часов до начала игры сборной в Азербайджане. Там португальцы уверенно справились и без своего капитана, а, например, Бернарду Силва наконец-то забил первый гол в отборочном цикле. До этого он в четырех турах подряд отмечался результативными передачами, а тут все сделал сам. Португалия не проигрывает в отборах на мировые чемпионаты уже 14 матчей, выиграв на этом отрезке 13 раз.
Интересно, кстати, чем закончится история выбежавших на поле болельщиков, успевших сделать селфи с Бруну Фернандешем. В Голландии в аналогичной ситуации сфотографировавшийся с Депаем 13-летний подросток на пять лет лишен права посещать футбольные матчи.
Главным же подарком для ставшей единоличным лидером Португалии стал результат игры в Дублине, где неожиданно потеряла очки Сербия. У этого результата два виновника. Во-первых, 19-летний голкипер Базуну, запомнившийся отраженным пенальти от Роналду. В этот раз он несколько раз остановил главного балканского бомбардира Митровича. Во-вторых, Милинкович-Савич, который классно открыл счет, но в концовке так неудачно выбил мяч от ворот, что тот оказался в сетке рикошетом от Миленковича. Ирландия — это команда-инфаркт, ведь пять ее последних домашних голов забиты после 85-й минуты.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Португалия
|
5
|
4
|
1
|
0
|
11-4
|
13
|
2. Сербия
|
5
|
3
|
2
|
0
|
12-7
|
11
|
3. Люксембург
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5-8
|
6
|
4. Ирландия
|
5
|
0
|
2
|
3
|
5-8
|
2
|
5. Азербайджан
|
5
|
0
|
1
|
4
|
3-9
|
1
Космическая Дания
Группа F
Дания — Израиль — 5:0 (Ю.Поульсен, 28. Кьер, 31. Сков-Ольсен, 41. Дилэйни, 58. Корнелиус, 90+1).
Австрия — Шотландия — 0:1 (Дайкс, 30, с пенальти).
Фареры — Молдавия — 2:1 (К.Ольсен, 68. Ватнсдаль, 72 — Милинчану, 84).
После мучений на соседних Фарерах датчане повторили против израильтян тот же номер, что и в первой домашней игре сентября с Шотландией. Речь о двух голах с минимальным интервалом, после чего скандинавы уже спокойно контролировали ход игры. При этом датчане и не думали сбавлять обороты, тогда как гости совсем не напоминали команду, которая несколько дней назад разорвала оборону Австрии.
Хотя, может быть, дело в австрийцах, которые так и не пришли в себя после унижения в Хайфе? Глупый фол опытного Хинтереггера на Адамсе стоил команде второго поражения подряд. Забивший же во втором матче подряд Дайкс вернул Шотландию на второе место. Впрочем, на него по-прежнему есть три претендента, тогда как Дания с ее шестью победами и разностью мячей 22-0 — где-то в другой галактике и уже почти в Катаре.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Дания
|
6
|
6
|
0
|
0
|
22-0
|
18
|
2. Шотландия
|
6
|
3
|
2
|
1
|
9-5
|
11
|
3. Израиль
|
6
|
3
|
1
|
2
|
14-11
|
10
|
4. Австрия
|
6
|
2
|
1
|
3
|
9-13
|
7
|
5. Фареры
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4-14
|
4
|
6. Молдавия
|
6
|
0
|
1
|
5
|
3-18
|
1
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