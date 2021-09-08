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Влашич сделал Хорватию лидером, Тил добил Турцию, Гризманн сравнялся с Платини

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:10
Гус Тил (слева). Фото Reuters
Гус Тил (слева). Фото Reuters
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Обзор состоявшихся во вторник в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Словакия осталась в игре

Группа Н
Хорватия — Словения — 3:0 (Ливая, 33. Пашалич, 66. Влашич, 90+4).
Словакия — Кипр — 2:0 (Шранц, 55. Кошельник, 78).
Россия — Мальта — 2:0 (Смолов, 10. Бакаев, 84, с пенальти).

У хорватов был отличный шанс пройти сентябрьский отрезок с такими же показателями, как Россия, но при этом взять шесть очков не у аутсайдеров, а в играх с прямыми конкурентами. И с этой задачей «Шашечные» справились, в отличие от предыдущего тура не откладывая развязку на последние минуты. Интересно, что все голы в активе бывших игроков РПЛ. Экс-форвард «Рубина» Ливая на добивании открыл счет голам в сборной, бывший спартаковец Пашалич отметился в двух результативных атаках, а Влашич поставил эффектную точку, в нетипичном для себя стиле забив в падении головой.

Гол недавно покинувшего ЦСКА полузащитника позволил Хорватии подняться на первое место по дополнительным показателям. Словакия, в свою очередь, не менее уверенно разобралась с киприотами, хотя первый тайм и получился сухим. Особенно хорош был эффектный удар Кошельника. Несмотря на проигрыш Хорватии, словаки остаются в числе претендентов на путевку в Катар. Они обошли Словению и отстают от тандема лидеров на четыре очка.

И

В

Н

П

М

О

1. Хорватия

6

4

1

1

8-1

13

2. Россия

6

4

1

1

10-4

13

3. Словакия

6

2

3

1

7-5

9

4. Словения

6

2

1

3

4-7

7

5. Мальта

6

1

1

4

6-11

4

6. Кипр

6

1

1

4

1-8

4

Хет-трики Депая и Холанна

Группа G
Нидерланды — Турция — 6:1 (Классен, 1. Депай, 16, 38, с пенальти, 54. Тил, 80. Мален, 90 — Дженгиз Юндер, 90+2).
Норвегия — Гибралтар — 5:1 (Торстведт, 23. Холанн, 27, 39, 90+1. Серлот, 59 — Стайх, 43).
Черногория — Латвия — 0:0.

Главный матч вторника в Амстердаме начался с того, что голландцы открыли счет на 54-й секунде! В голевой атаке было прекрасно все, начиная с безумного прессинга и заканчивая пасом пяткой забившего в итоге Классена. Он же передачей через себя отправил к воротам удвоившего счет Депая!

Пенальти Мемфис исполнял на том же кураже, отправив мяч в сетку паненкой, после чего и вовсе оформил первый хет-трик в сборной, поднявшись на восьмое место в списке лучших снайперов «Оранжевых». Недавний новичок «Барселоны» с 33 голами теперь идет вровень с Йоханом Кройфом и легендой 40-50-х годов прошлого века Абе Ленстрой.

Апогеем турецкого бессилия стало случившееся еще в первом тайме удаление за две желтые карточки Чаглара Сеюнджю. В итоге все закончилось самым крупным поражением команды Шенола Гюнеша с 1990 года! До этого бы не дошло без гола арендованного «Фейеноордом» у «Спартака» Тила, который провалился в Москве, но возродился после возвращения домой. А сбросивший Турцию с первого места Луи ван Гал начал работу так, словно и не прощался со сборной после бронзы ЧМ-2014.

Впрочем, вровень с голландцами идет Норвегия, в игре которой с Гибралтаром вопросы вызывало только количество голов Холанна. Как и ожидалось, бомбардир разменял второй десяток мячей в национальной команде уже к перерыву, а в добавленное арбитром время стал четвертым норвежцем, оформившим хет-трик в квалификации мировых чемпионатов. У Холанна 12 голов в 15 матчах за сборную, и он уже близок к привычной для своего клубного уровня средней результативности — гол за игру.

И

В

Н

П

М

О

1. Нидерланды

6

4

1

1

22-6

13

2. Норвегия

6

4

1

1

12-5

13

3. Турция

6

3

2

1

16-13

11

4. Черногория

6

2

2

2

8-9

8

5. Латвия

6

1

2

3

7-10

5

6. Гибралтар

6

0

0

6

3-25

0

Расклад в пользу Украины

Группа Е
Франция — Финляндия — 2:0 (Гризманн, 26, 53).
Босния — Казахстан — 2:2 (Пьянич, 74, с пенальти, Менало, 86 — Куат, 51. Зайнутдинов, 90+5).

Чемпионы мира в последнее время оказались под огнем критики. Первая в истории серия из пяти матчей без побед, две ничьих в отборочном цикле и пять игр подряд, в которых счет открывали соперники! С последней проблемой было покончено эффектно — и передача Бензема шведкой, и аналогичный удар Гризманна стали украшением европейского футбольного вечера.

Вернувшийся в «Атлетико» форвард стал лишь четвертым игроком «Трехцветных», преодолевшим рубеж в 40 мячей за сборную. Теперь Гризманн отстает только от Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (46), которого на этот раз Дидье Дешам оставил без вызова в национальную команду. Что до отличившегося 41 раз Мишеля Платини, то с легендой нынешний герой Франции сравнялся после перерыва, удивив Градецки ударом в ближний угол.

В целом же можно констатировать, что вторник сложился в пользу пропускавшей тур Украины с ее пятью ничьими. Кроме финнов очки потеряла Босния, которой, казалось, удалось переломить игру голом с пенальти и результативной подачей углового в исполнении Пьянича. Однако замыкающий таблицу Казахстан в сентябре — это почти образец силы воли. Подопечные Талгата Байсуфинова на шестой добавленной минуте оставили без победы Украину, а теперь полузащитник ЦСКА Зайнутдинов повторил номер в Зенице. Боснийцы остались четвертыми, и хотя по потерянным очкам они опережают украинцев, все должны решить очные матчи конкурентов.

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

6

3

3

0

8-3

12

2. Украина

5

0

5

0

6-6

5

3. Финляндия

4

1

2

1

4-5

5

4. Босния

4

0

3

1

5-6

3

5. Казахстан

5

0

3

2

5-8

3

Без Роналду в лидеры

Группа А
Азербайджан — Португалия — 0:3 (Бернарду Силва, 26. Андре Силва, 31. Диогу Жота, 75).
Сербия — Ирландия — 1:1 (Миленкович, 87, в свои ворота — Милинкович-Савич, 20).

Сорвав с себя футболку после победного гола в ворота Ирландии, Криштиану Роналду решил сразу три задачи. Прежде всего, принес своей команде победу. Во-вторых, избавил себя от поездки в Баку из-за перебора карточек и свел к минимуму риск дисквалификации по ходу решающей части отборочного цикла. Наконец, получил возможность раньше начать тренировки с «Манчестер Юнайтед».

На базу «красных дьяволов» в Каррингтоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» прибыл за несколько часов до начала игры сборной в Азербайджане. Там португальцы уверенно справились и без своего капитана, а, например, Бернарду Силва наконец-то забил первый гол в отборочном цикле. До этого он в четырех турах подряд отмечался результативными передачами, а тут все сделал сам. Португалия не проигрывает в отборах на мировые чемпионаты уже 14 матчей, выиграв на этом отрезке 13 раз.

Интересно, кстати, чем закончится история выбежавших на поле болельщиков, успевших сделать селфи с Бруну Фернандешем. В Голландии в аналогичной ситуации сфотографировавшийся с Депаем 13-летний подросток на пять лет лишен права посещать футбольные матчи.

Главным же подарком для ставшей единоличным лидером Португалии стал результат игры в Дублине, где неожиданно потеряла очки Сербия. У этого результата два виновника. Во-первых, 19-летний голкипер Базуну, запомнившийся отраженным пенальти от Роналду. В этот раз он несколько раз остановил главного балканского бомбардира Митровича. Во-вторых, Милинкович-Савич, который классно открыл счет, но в концовке так неудачно выбил мяч от ворот, что тот оказался в сетке рикошетом от Миленковича. Ирландия — это команда-инфаркт, ведь пять ее последних домашних голов забиты после 85-й минуты.

И

В

Н

П

М

О

1. Португалия

5

4

1

0

11-4

13

2. Сербия

5

3

2

0

12-7

11

3. Люксембург

4

2

0

2

5-8

6

4. Ирландия

5

0

2

3

5-8

2

5. Азербайджан

5

0

1

4

3-9

1

Космическая Дания

Группа F
Дания — Израиль — 5:0 (Ю.Поульсен, 28. Кьер, 31. Сков-Ольсен, 41. Дилэйни, 58. Корнелиус, 90+1).
Австрия — Шотландия — 0:1 (Дайкс, 30, с пенальти).
Фареры — Молдавия — 2:1 (К.Ольсен, 68. Ватнсдаль, 72 — Милинчану, 84).

После мучений на соседних Фарерах датчане повторили против израильтян тот же номер, что и в первой домашней игре сентября с Шотландией. Речь о двух голах с минимальным интервалом, после чего скандинавы уже спокойно контролировали ход игры. При этом датчане и не думали сбавлять обороты, тогда как гости совсем не напоминали команду, которая несколько дней назад разорвала оборону Австрии.

Хотя, может быть, дело в австрийцах, которые так и не пришли в себя после унижения в Хайфе? Глупый фол опытного Хинтереггера на Адамсе стоил команде второго поражения подряд. Забивший же во втором матче подряд Дайкс вернул Шотландию на второе место. Впрочем, на него по-прежнему есть три претендента, тогда как Дания с ее шестью победами и разностью мячей 22-0 — где-то в другой галактике и уже почти в Катаре.

И

В

Н

П

М

О

1. Дания

6

6

0

0

22-0

18

2. Шотландия

6

3

2

1

9-5

11

3. Израиль

6

3

1

2

14-11

10

4. Австрия

6

2

1

3

9-13

7

5. Фареры

6

1

1

4

4-14

4

6. Молдавия

6

0

1

5

3-18

1

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Андрей Кузичев все материалы автора

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