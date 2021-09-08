Влашич сделал Хорватию лидером, Тил добил Турцию, Гризманн сравнялся с Платини

Обзор состоявшихся во вторник в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Словакия осталась в игре

Группа Н

Хорватия — Словения — 3:0 (Ливая, 33. Пашалич, 66. Влашич, 90+4).

Словакия — Кипр — 2:0 (Шранц, 55. Кошельник, 78).

Россия — Мальта — 2:0 (Смолов, 10. Бакаев, 84, с пенальти).

У хорватов был отличный шанс пройти сентябрьский отрезок с такими же показателями, как Россия, но при этом взять шесть очков не у аутсайдеров, а в играх с прямыми конкурентами. И с этой задачей «Шашечные» справились, в отличие от предыдущего тура не откладывая развязку на последние минуты. Интересно, что все голы в активе бывших игроков РПЛ. Экс-форвард «Рубина» Ливая на добивании открыл счет голам в сборной, бывший спартаковец Пашалич отметился в двух результативных атаках, а Влашич поставил эффектную точку, в нетипичном для себя стиле забив в падении головой.

?? Marko Livaja ??

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Most impressive goal tonight? ?#WCQ pic.twitter.com/ul04dkLE9O — European Qualifiers (@EURO2020) September 7, 2021

Гол недавно покинувшего ЦСКА полузащитника позволил Хорватии подняться на первое место по дополнительным показателям. Словакия, в свою очередь, не менее уверенно разобралась с киприотами, хотя первый тайм и получился сухим. Особенно хорош был эффектный удар Кошельника. Несмотря на проигрыш Хорватии, словаки остаются в числе претендентов на путевку в Катар. Они обошли Словению и отстают от тандема лидеров на четыре очка.

И В Н П М О 1. Хорватия 6 4 1 1 8-1 13 2. Россия 6 4 1 1 10-4 13 3. Словакия 6 2 3 1 7-5 9 4. Словения 6 2 1 3 4-7 7 5. Мальта 6 1 1 4 6-11 4 6. Кипр 6 1 1 4 1-8 4

Хет-трики Депая и Холанна

Группа G

Нидерланды — Турция — 6:1 (Классен, 1. Депай, 16, 38, с пенальти, 54. Тил, 80. Мален, 90 — Дженгиз Юндер, 90+2).

Норвегия — Гибралтар — 5:1 (Торстведт, 23. Холанн, 27, 39, 90+1. Серлот, 59 — Стайх, 43).

Черногория — Латвия — 0:0.

Главный матч вторника в Амстердаме начался с того, что голландцы открыли счет на 54-й секунде! В голевой атаке было прекрасно все, начиная с безумного прессинга и заканчивая пасом пяткой забившего в итоге Классена. Он же передачей через себя отправил к воротам удвоившего счет Депая!

? Голландские волшебники. Классен не глядя отдал, Депай забил. Всё в одно касание



У Мемфиса уже дубль, а Турция летит 0:3 pic.twitter.com/OpnyMEdYef — Матч ТВ (@MatchTV) September 7, 2021

Пенальти Мемфис исполнял на том же кураже, отправив мяч в сетку паненкой, после чего и вовсе оформил первый хет-трик в сборной, поднявшись на восьмое место в списке лучших снайперов «Оранжевых». Недавний новичок «Барселоны» с 33 голами теперь идет вровень с Йоханом Кройфом и легендой 40-50-х годов прошлого века Абе Ленстрой.

Апогеем турецкого бессилия стало случившееся еще в первом тайме удаление за две желтые карточки Чаглара Сеюнджю. В итоге все закончилось самым крупным поражением команды Шенола Гюнеша с 1990 года! До этого бы не дошло без гола арендованного «Фейеноордом» у «Спартака» Тила, который провалился в Москве, но возродился после возвращения домой. А сбросивший Турцию с первого места Луи ван Гал начал работу так, словно и не прощался со сборной после бронзы ЧМ-2014.

?? Second hat-trick for Norway ??



Describe Erling Haaland using 1 emoji ?



? @nff_landslag pic.twitter.com/hv5QSLHXk6 — European Qualifiers (@EURO2020) September 7, 2021

Впрочем, вровень с голландцами идет Норвегия, в игре которой с Гибралтаром вопросы вызывало только количество голов Холанна. Как и ожидалось, бомбардир разменял второй десяток мячей в национальной команде уже к перерыву, а в добавленное арбитром время стал четвертым норвежцем, оформившим хет-трик в квалификации мировых чемпионатов. У Холанна 12 голов в 15 матчах за сборную, и он уже близок к привычной для своего клубного уровня средней результативности — гол за игру.

? Остановите кто-нибудь эту адскую машину. Холанд в играх за Норвегию — настоящий зверюга ?



3?? матча

5?? голов



Страшный сон любого голкипера ? pic.twitter.com/ItuJZjlPRF — Матч ТВ (@MatchTV) September 7, 2021

И В Н П М О 1. Нидерланды 6 4 1 1 22-6 13 2. Норвегия 6 4 1 1 12-5 13 3. Турция 6 3 2 1 16-13 11 4. Черногория 6 2 2 2 8-9 8 5. Латвия 6 1 2 3 7-10 5 6. Гибралтар 6 0 0 6 3-25 0

Расклад в пользу Украины

Группа Е

Франция — Финляндия — 2:0 (Гризманн, 26, 53).

Босния — Казахстан — 2:2 (Пьянич, 74, с пенальти, Менало, 86 — Куат, 51. Зайнутдинов, 90+5).

Чемпионы мира в последнее время оказались под огнем критики. Первая в истории серия из пяти матчей без побед, две ничьих в отборочном цикле и пять игр подряд, в которых счет открывали соперники! С последней проблемой было покончено эффектно — и передача Бензема шведкой, и аналогичный удар Гризманна стали украшением европейского футбольного вечера.

Сегодня забивают только красоту. Гризманн шикарно отправил мяч в ворота финнов — 1:0. А пас Бензема — отдельное наслаждение ? pic.twitter.com/tn7yz1yjg6 — Матч ТВ (@MatchTV) September 7, 2021

Вернувшийся в «Атлетико» форвард стал лишь четвертым игроком «Трехцветных», преодолевшим рубеж в 40 мячей за сборную. Теперь Гризманн отстает только от Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (46), которого на этот раз Дидье Дешам оставил без вызова в национальную команду. Что до отличившегося 41 раз Мишеля Платини, то с легендой нынешний герой Франции сравнялся после перерыва, удивив Градецки ударом в ближний угол.

??? Baktiyor Zainutdinov equalises late to rescue a point for Kazakhstan ?



Fair result? ?#WCQ pic.twitter.com/7pKl6wTcGY — European Qualifiers (@EURO2020) September 7, 2021

В целом же можно констатировать, что вторник сложился в пользу пропускавшей тур Украины с ее пятью ничьими. Кроме финнов очки потеряла Босния, которой, казалось, удалось переломить игру голом с пенальти и результативной подачей углового в исполнении Пьянича. Однако замыкающий таблицу Казахстан в сентябре — это почти образец силы воли. Подопечные Талгата Байсуфинова на шестой добавленной минуте оставили без победы Украину, а теперь полузащитник ЦСКА Зайнутдинов повторил номер в Зенице. Боснийцы остались четвертыми, и хотя по потерянным очкам они опережают украинцев, все должны решить очные матчи конкурентов.

И В Н П М О 1. Франция 6 3 3 0 8-3 12 2. Украина 5 0 5 0 6-6 5 3. Финляндия 4 1 2 1 4-5 5 4. Босния 4 0 3 1 5-6 3 5. Казахстан 5 0 3 2 5-8 3

Без Роналду в лидеры

Группа А

Азербайджан — Португалия — 0:3 (Бернарду Силва, 26. Андре Силва, 31. Диогу Жота, 75).

Сербия — Ирландия — 1:1 (Миленкович, 87, в свои ворота — Милинкович-Савич, 20).

Сорвав с себя футболку после победного гола в ворота Ирландии, Криштиану Роналду решил сразу три задачи. Прежде всего, принес своей команде победу. Во-вторых, избавил себя от поездки в Баку из-за перебора карточек и свел к минимуму риск дисквалификации по ходу решающей части отборочного цикла. Наконец, получил возможность раньше начать тренировки с «Манчестер Юнайтед».

На базу «красных дьяволов» в Каррингтоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» прибыл за несколько часов до начала игры сборной в Азербайджане. Там португальцы уверенно справились и без своего капитана, а, например, Бернарду Силва наконец-то забил первый гол в отборочном цикле. До этого он в четырех турах подряд отмечался результативными передачами, а тут все сделал сам. Португалия не проигрывает в отборах на мировые чемпионаты уже 14 матчей, выиграв на этом отрезке 13 раз.

Интересно, кстати, чем закончится история выбежавших на поле болельщиков, успевших сделать селфи с Бруну Фернандешем. В Голландии в аналогичной ситуации сфотографировавшийся с Депаем 13-летний подросток на пять лет лишен права посещать футбольные матчи.

?? Криш, не обижайся, но главная звезда сборной Португалии не ты ???



Во время матча с Азербайджаном на поле прорвались пацаны, чтобы сфоткаться с Фернандешем. Добряк Бруну не отказал ?



Португальцы уверенно разобрались и без Криштиану, который смотрел матч из Манчестера — 3:0 pic.twitter.com/X7bKVgo6vS — Матч ТВ (@MatchTV) September 7, 2021

Главным же подарком для ставшей единоличным лидером Португалии стал результат игры в Дублине, где неожиданно потеряла очки Сербия. У этого результата два виновника. Во-первых, 19-летний голкипер Базуну, запомнившийся отраженным пенальти от Роналду. В этот раз он несколько раз остановил главного балканского бомбардира Митровича. Во-вторых, Милинкович-Савич, который классно открыл счет, но в концовке так неудачно выбил мяч от ворот, что тот оказался в сетке рикошетом от Миленковича. Ирландия — это команда-инфаркт, ведь пять ее последних домашних голов забиты после 85-й минуты.

?? Late equaliser for the Republic of Ireland... ?#WCQ pic.twitter.com/fVUckKgFix — European Qualifiers (@EURO2020) September 7, 2021

И В Н П М О 1. Португалия 5 4 1 0 11-4 13 2. Сербия 5 3 2 0 12-7 11 3. Люксембург 4 2 0 2 5-8 6 4. Ирландия 5 0 2 3 5-8 2 5. Азербайджан 5 0 1 4 3-9 1

Космическая Дания

Группа F

Дания — Израиль — 5:0 (Ю.Поульсен, 28. Кьер, 31. Сков-Ольсен, 41. Дилэйни, 58. Корнелиус, 90+1).

Австрия — Шотландия — 0:1 (Дайкс, 30, с пенальти).

Фареры — Молдавия — 2:1 (К.Ольсен, 68. Ватнсдаль, 72 — Милинчану, 84).

После мучений на соседних Фарерах датчане повторили против израильтян тот же номер, что и в первой домашней игре сентября с Шотландией. Речь о двух голах с минимальным интервалом, после чего скандинавы уже спокойно контролировали ход игры. При этом датчане и не думали сбавлять обороты, тогда как гости совсем не напоминали команду, которая несколько дней назад разорвала оборону Австрии.

Хотя, может быть, дело в австрийцах, которые так и не пришли в себя после унижения в Хайфе? Глупый фол опытного Хинтереггера на Адамсе стоил команде второго поражения подряд. Забивший же во втором матче подряд Дайкс вернул Шотландию на второе место. Впрочем, на него по-прежнему есть три претендента, тогда как Дания с ее шестью победами и разностью мячей 22-0 — где-то в другой галактике и уже почти в Катаре.