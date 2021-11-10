Встреча в Санкт-Петербурге — генеральная репетиция перед Хорватией.

11.11.2021 | Россия — Кипр

На этой неделе сборную России ждут решающие матчи в отборочном турнире ЧМ-2022. Первая игра — 11 ноября в Санкт-Петербурге с Кипром. «СЭ» подготовил прогноз на эту встречу, а сделать ставку на нее можно с приветственным бонусом — получите до 1500 рублей от БЕТСИТИ.

Регламент отбора на ЧМ-2022 и турнирное положение

В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.

Группа Н. Положение команд

И О М 1. Россия 8 19 13-5 2. Хорватия 8 17 13-3 3. Словакия 8 10 9-8 4. Словения 8 10 9-9 5. Мальта 8 5 8-17 6. Кипр 8 5 3-13

Когда начало матча Россия — Кипр и где смотреть трансляцию 11 ноября

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1», начало трансляции — в 19.50.

Состав сборной России по футболу на матч с Кипром

В состав сборной России для подготовки к матчу с Кипром вошли следующие футболисты:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, («Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Россия — Кипр: прогноз и ставка на матч 11 ноября

К решающим матчам отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России подошла в качестве лидера группы Н. Для того чтобы обеспечить себе попадание в финальный турнир, команде Валерия Карпина нужно в оставшихся двух играх набрать четыре очка. Первый шаг к решению этой задачи нужно сделать в четверг в Санкт-Петербурге во встрече с аутсайдером группы.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Россию явным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев — 1.16, на Кипр — 20.0, на ничью — 8.0.

Решающей для россиян будет игра с Хорватией 14 ноября, но матч против Кипра может повлиять на расклад. Если Россия вдруг потеряет очки, то в Сплите нужно будет обязательно побеждать. Если никаких неприятных сюрпризов не случится — будет достаточно ничьей.

Дома статистика против Кипра у России убедительная — четыре победы при 15 забитых голах. В предыдущей игре, в отборе к ЧЕ-2020, было всего 1:0. Учитывая, что из нападающих вызваны Смолов, Заболотный и Сергеев, которые в последнее время почти не забивают, вряд ли стоит ждать града мячей.

Прогноз «СЭ»: Россия победит при тотал меньше 2,5 гола с интересным коэффициентом 3.10.

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