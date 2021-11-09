Польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански обслужит матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр, информирует сайт УЕФА. Матч пройдет 11 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (начало в 18.00).

Помощниками главного арбитра будут Давид Голис и Михал Обукович. Четвертый рефери — Дамиан Силвестжак. ВАР — Павел Рачковски. Ассистент ВАР — Кжиштоф Мырмус.

Напомним, что 14 ноября Россия сыграет в Сплите со сборной Хорватии.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает первое в место в группе H с 19 очками на счету. Хорватия находится на втором (17 очков).