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Польская бригада арбитров обслужит матч Россия — Кипр

12:09
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Польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански обслужит матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр, информирует сайт УЕФА. Матч пройдет 11 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (начало в 18.00).

Помощниками главного арбитра будут Давид Голис и Михал Обукович. Четвертый рефери — Дамиан Силвестжак. ВАР — Павел Рачковски. Ассистент ВАР — Кжиштоф Мырмус.

Напомним, что 14 ноября Россия сыграет в Сплите со сборной Хорватии.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает первое в место в группе H с 19 очками на счету. Хорватия находится на втором (17 очков).

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры