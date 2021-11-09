Главный тренер сборной России Валерий Карпин на брифинге рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Антипрививочники в сборной

— Кто готов играть? — первый вопрос Карпину.

— Кто тренировался, все готовы. Джикия и Жемалетдинов не тренировались. Джикия почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной мышце. И мы решили не рисковать.

— Что вас радует? Что тревожит перед игрой?

— Тревожит все абсолютно. И по-другому быть не может. А радует, с каким желанием приехали ребята. Это радует.

— В октябре вы говорили, что игроки лучше выглядят, чем в сентябре. Что скажете сейчас?

— Пришли как минимум в таком же хорошем состоянии. Даже лучше. По тестам и анализам пока нет ясности. Но вроде бы в неплохом состоянии.

— Решили, кто будет капитаном?

— Я решил.

— Но нам не скажете?

— Нет.

— Насколько серьезна травма Захаряна? Была ли вероятность оставить его на Хорватию? Насколько это важный игрок?

— Все, кого вызывали, — важны. Банально, но это так. По Захаряну — нет, так нет. По Кузяеву тоже надеялись, но уже не надеемся. Это данность, это футбол. В октябре даже хуже было, чем сейчас. Наверное, у всех команд есть травмы и проблемы. Будут играть те, кто есть.

— Если бы не решающий матч, то Зиньковский и Ежов получили бы вызов?

— Возможно, получили бы. Сейчас они неплохо выглядят.

— Вы вместе с Глебовым отмечали его день рождения во время локдауна. Не все это поняли.

— Демагогией не надо заниматься. 29 октября с этими же самыми ребятами собираешься — все нормально. А 30-го — уже риск, даже привитым. Это демагогия чистой воды.

— Как вы относитесь к идее ввести обязательную вакцинацию? Как относятся к вакцине в сборной?

— По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны — кто-то за, кто-то против. Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет — не ко мне вопрос.

— Сколько процентов в сборной привито?

— Процентов 70. Кому-то надо будет прививаться еще.

— А те, кто не привились, — почему?

— Антипрививочники. Не знаю.

Смолов, Заболотный, Миранчук

— Заболотный и Смолов в октябре забили мало. Есть ли проблемы в атаке?

— Проблемы есть везде. Начиная с вратарской позиции и заканчивая атакой. Не то что проблемы. Хотелось бы, чтобы нападающие много забивали, полузащитники — много отдавали, вратари — все ловили. Моменты такие есть. Но я не считаю, что это огромная проблема. Той же Словении забили два центральных защитника. Никто не вспомнил тогда про проблемы в атаке.

— Тяжело настроиться на Кипр, учитывая матч с Хорватией?

— Об этом уже говорили вчера, об этом говорили и сейчас. И еще будем. Опасения есть, примеров — миллион, в том числе самых свежих. Такая проблема была у «Зенита» с «Уралом». Недооценка. Думали про «Ювентус» или что-то еще. Все через это прошли — как игроки, так и тренеры. Никто не застрахован, надо пытаться избежать ошибок, но мы поборемся. Надеюсь, победим.

— Как сделать так, чтобы игроки выбросили из головы Хорватию и думали о Кипре?

— Что бы я ни говорил, возможно, что-то такое присутствует в подсознании. Есть ли такой риск? Да, есть. Надо риск минимизировать.

— Как?

— Разговорами. Как еще? По голове бить, что ли?

— Вы следите за теми, кто выступает в зарубежных чемпионатах, как Хайкин?

— В октябре не следил. В сентябре следили. Понимали в голове, что ставку будем делать на проверенных.

— Миранчук мало играет за клуб. Это проблема? Он в хорошей форме?

— В хорошей ли он форме — скажу вам после игры, если он выйдет на поле. Физически он чувствует себя хорошо, это понятно. Психологически — определенные даже не проблемы, а нюансы есть. Понятно, что он хочет играть, недоволен собой или клубом. Попросили всех, чтобы клубные дела оставили за пределами сборной. Футболисты «Зенита» тоже, наверное, не в лучшем психологическом состоянии приехали после ничьей с «Уралом».

— Агент Миранчука сказал, что он не рассматривает вариант с возвращением в Россию. Вам такая позиция понятна?

— Какое отношение к сборной это имеет? К Хорватии и Кипру? Что дальше будет с Миранчуком — посмотрим. Я не хочу сейчас об этом говорить.

— Раньше вы говорили на все темы, даже про лимит. Что изменилось?

— Сейчас важные игры. Определяющие. Тогда были не определяющие.

— Не было ли разговора с РФС по контракту? Что вы будете делать?

— Разговаривать.

Правда о легионерах

— Очень много игроков висят на желтых карточках. Вы будете давать им отдыхать?

— Навскидку — четыре опорных полузащитника на желтых карточках. Кому-то придется играть, минимум двум. Будем проводить беседы, просить поаккуратнее играть. Даже когда играешь аккуратно, можно задеть, так что риск есть.

— Кого-то побережете?

— Посмотрим по состоянию. Если будет возможность, то да.

— Как Круговой себя чувствует?

— Хорошо. Он дома, в Питере. Все великолепно.

— Почему вызвали Кругового, а не Скопинцева?

— Во-первых, Данил в Питере был. Во-вторых, Скопинцева я знаю лучше всех. Поэтому и не вызвали.

— Есть мнение, что Скопинцеву удобнее играть в три центральных и атакует он лучше, чем обороняется. Дело в этом?

— Сто процентов, сто процентов. Вы сами знаете все ответы.

— Чорлука сказал, что россиянам не хватает профессионализма. Как вы это оцените?

— Соглашусь.

— Наши легионеры слабее?

— Сколько у нас легионеров?

— Миранчук, Головин, Хайкин...

— Назовите легионеров из сборной Хорватии и в каких клубах они играют. О чем здесь говорить? Нет у нас лучше. К сожалению для нас, российские легионеры не так играют ярко. Ну, сказал правду.

— Как здоровье Головина?

— Сейчас со здоровьем нет ничего. Не знаем никаких проблем с травмами, он готов играть минимум 60 минут. Так же считают те, кто тренирует его ежедневно.

— Вас не удивляет, что до сих пор не было вопросов про Дзюбу?

— Честно, да!

— То, что Дзюбу не вызвали, связано с тем, что он тогда ответил именно так?

— Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись.

— Не включили в список, так как знали — он ответит так же?

— Решили не надеяться.

— Был хоть один тренер в штабе, который высказывался за вызов?

— Нет, не было.