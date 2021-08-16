Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор голкиперов на сентябрьские матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой

Специалист нашей национальной команды по работе с голкиперами Виталий Кафанов рассказал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, почему на сентябрьские игры в отборочном цикле ЧМ-2022 приглашены Гильерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко и Сергей Песьяков.

— Было желание, чтобы в расширенном списке были озвучены фамилии не четырех, а большего количества вратарей, но это оказалось невозможным, — сказал Кафанов. — Главных критериев два. Первый — игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунева, которому уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах.

Второй — количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча. То, что происходило раньше, все прошлые заслуги — не в счет.

При этом решили, что в списке обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом. Выбор пал на Гильерме. Он допустил серьезную ошибку в матче за Суперкубок России, но последние встречи проводил уверенно и надежно. Его опыт не означает, что играть будет именно он, но этот фактор тоже станет учитываться.

Для знакомства с вратарями в работе уже побывал на тренировках «Краснодара» и «Локомотива», пообщался с самими голкиперами и их тренерами. В течение этой недели планирую также побывать в «Спартаке» и «Динамо». В «Рубине» сейчас весь тренировочный процесс заточен только на восстановление, а хотелось посмотреть занятия с большим количеством ударов по воротам и игр на сближенных воротах. Впрочем, по Дюпину ситуация очевидна: на старте сезона Юрий с двумя пропущенными мячами в пяти матчах стабильнее остальных.

На отборочные игры, по всей вероятности, останется три вратаря. Выбора с первым номером на предстоящие встречи мы пока не сделали. Шансы выйти на поле есть у всех четырех. Возможно, появится на сборах и кто-то пятый.

Максименко недавно провел сотый матч за «Спартак». Быть вратарем этой команды вообще непросто — тем более молодому голкиперу. А Александр уже несколько лет не отдает это место никому и, думаю, заслужил вызов в сборную.

В случае с приглашением Песьякова, безусловно, сказалось то, что очень хорошо его знаю, а в такие сжатые сроки это важно. В прошлом чемпионате Сергей допустил всего одну грубую ошибку — с «Локомотивом» и помог добыть «Ростову» много очков. В этом году тоже играет без ошибок, а то, что забивают, — не его вина. И с «Динамо», и с ЦСКА он не раз выручал команду.

Вообще у нас сейчас большая группа примерно равных голкиперов хорошего уровня, на каждого из которых у нас есть обширное видеодосье. И список может поменяться до 28 августа — как в плюс, так и в минус. Сейчас иная ситуация, чем в то время, когда основным был Игорь Акинфеев, и вызывать можно было кого угодно — играл бы все равно армеец.

Что касается решения главного тренера сборной, что выбор голкиперов, включая стартовый состав, остается за тренером вратарей, то в «Ростове» так и происходило. Не знал, как будет в сборной, и благодарен Валерию Георгиевичу за доверие.