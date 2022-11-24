Чемпионат мира по смелости. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах Ильи Казакова — о причинах ряда сенсаций на старте ЧМ-2022.

27.11.2022 | Испания — Германия

В будущее не заглянешь, но этот чемпионат мира должен превзойти все предыдущие турниры по скандальности.

Речь не только о протестах и претензиях к ФИФА, которые разгораются по инициативе некоторых европейских сборных и грозят обернуться серьезной атакой на президента Международной федерации Джанни Инфантино. Никто, кроме него, свою кандидатуру на предстоящих мартовских выборах не выдвигал и уже не выдвинет, их исход вроде бы предрешен. Но если вспомнить, как одновременно снесли куда более сильных аппаратчиков Зеппа Блаттера и Мишеля Платини, можно представить турбулентность, с которой мировому футболу предстоит жить в ближайшие месяцы.

Скандалы, полагаю, будут только усиливаться — в количестве и эпатажности — день ото дня. Дело не только в запрете на пиво в чашах стадионов, символику ЛГБТ или споры по поводу соблюдения прав человека — еще и в результатах.

Аргентина позорно проиграла Саудовской Аравии. Германия провалилась в матче с Японией. Канада едва не отобрала очки у Бельгии.

И все мы сейчас жонглируем фактами и догадками, ища ответы на вопрос: что случилось?

Самый простой лежит на поверхности. Неделя, которая была у игроков из топ-сборных вроде Германии на подготовку к ЧМ — смехотворно мало. В эти сроки ни один тренер не в силах отработать ни тактические задачи, ни поднять общий уровень формы. А раньше национальные команды имели в распоряжении не менее трех недель.

Марио Гетце. Фото Reuters

Эта претензия, которой вроде бы не должно существовать — раз страны сообща подписались под сроками мирового первенства в Катаре, — аукнется и по весне, когда возобновятся внутренние соревнования и еврокубки. Фактор усталости станет более определяющим, чем когда-либо, а раз так — и без того приличное недовольство ведущих европейских государств в отношении ФИФА возрастет. Протестуют же именно представители Старого Света, зрителям, как и другим сборным, ЧМ пока очевидно нравится. Но что будет, если выиграет не Бразилия и не Аргентина, не Испания, Франция или Германия — а команда, которую никто к фаворитам не причислял? Ждать ли тогда откровенного раскола между стремящейся сохранить свои позиции Европой, теряющей в пользу Азии свое представительство на первенствах планеты, и остальным миром?

Пока ЧМ только берет разгон, выводы делать рано. Но есть наблюдения, которые настораживают. Да, Испания, Франция или Англия произвели фурор своими первыми выступлениями, но очевидно, что прагматичность постепенно пытается стать общим трендом. Португалия, взявшая титул на Евро-2016, или Франция, победившая в России в 2018-м, были иллюстрацией этой идеи. Наверное, несмотря на свои голы, лучше всего намекают на подобную возможность «Три льва». Измотанные Лигой наций и отсутствием возможности наиграть что-то новое.

Канада нанесла по воротам Бельгии более чем вдвое больше ударов. Эта встреча, где «Красные дьяволы» все же взяли три очка, временами напоминала стартовые матчи Аргентины или Германии — когда заряженный энергией соперник загонял фаворита в тупик. Темп и высокий прессинг давно стали данностью, если говорить о лучших образцах футбола — Канада в этом смысле оказалась более продвинута, чем второй номер мирового рейтинга.

Так что же происходит в Катаре такого, что все пытаются говорить о переломе устоявшегося расклада сил в мировом футболе?

Возможно, стоит посмотреть на судьбу «Ростова». Тщательная дисциплина — будь то игровая или пищевая, отличная «физика», психологическая уверенность... Все это следствие работы большого тренерского штаба. Роль главного не то чтобы умаляется — матч-менеджмент по-прежнему остается одним из ключевых аспектов, но на первый план все очевиднее выходит работа специалистов по физподготовке, реабилитологов и врачей. Особенно когда как на чемпионате мира-2022 начинаются нововведения со временем.

Фото Reuters

Япония — одна из самых технологичных стран мира. Саудовская Аравия может позволить себе нанять любого. Канада представляет спортивную державу, которая всегда славилась именно физической готовностью спортсменов. Неудивительно, что все они выстрелили.

Дальше, когда ЧМ разгонится, все большее значение начнет играть класс футболистов. Их умение принимать правильные решения в условиях дефицита времени и пространства. Здесь оставшиеся в деле фавориты должны чувствовать себя увереннее.

Но до этого момента турнир приобретет редкое качество — потерю страха. Аргентину и Германию уже не боятся.

Посмотрим, к чему это приведет.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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